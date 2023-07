Jakšić: I premijer kad ostane sam sa sobom zna koliko je Banožić potkapacitiran

Podijeli :

Jurica Galoić/Pixsell

Saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao političke aktualnosti.

“Na naplatu dolazi jedan elitistički nastup Vlade jer s jedne strane premijer prima liječnike i razgovara sa sucima, a s medicinskim tehničarima i zapisničarima se ne razgovara. Važno je naglasiti da je ovo rezultat 30 godina nečinjenja i ponašanja u hrvatskom pravosuđu. Kad izvadimo neke zaključke iz izvješća predsjednika Vrhovnog suda ili predsjednice DORH-a onda se kaže da oporba želi politizirati pritisak”, rekao je saborski zastupnik SDP-a Mišel Jakšić.

On kaže da je nekome stalo 30 godina uništavati hrvatski pravosudni sustav.

“Sam premijer je najavio narativ da on u završnoj fazi poziva sindikaliste i onda on s državnim novcem riješava sve probleme. No, ne mogu očito sve zadovoljiti. Ovo što se sad događa i loptica se prebacuje na ljude koji rade na minimalcu nije ljudski i nije korektno. Vladi vrlo vjerojatno nije blokada, ona odnosi onima najmanjima i najslabijima. Vlada kao obično to ne osjeti”, rekao je pa je dodao: “Onog trena kad se pusti bijeli ili sivi dim s Markovog trga i premijer kaže da će primiti sindikaliste, znat ćemo da smo blizu rješenja. Bilo bi mi apsolutno suludo da Vlada odbije platiti štrajk. Ne bi se trebali dovoditi u situaciju da Vlada bude ta koja će tjerati mak na konac”.

Isto tako, Jakšić je izjavio da ne želi biti tumač misli predsjednika ili premijera.

“HDZ je mogao tražiti referendum ili izmjenu ustava da Mario Banožić postane vrhovni zapovjednik jer si je on kao mali dok se igrao kauboja i Indijanaca to želio. Grozno je da ispada da je cijeli vojni sustav na leđima Marija Banožića za kojeg svi pa i sam premijer kad ostane sam sa sobom zna koliko je potkapacitiran”, kazao je Jakšić.

