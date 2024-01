Jakšić o izboru glavnog državnog odvjetnika: Jedna stvar mi je od prvog dana čudna…

Podijeli :

Predsjednik Odbora za pravosuđe, Mišel Jakšić iz SDP-a gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gdje je komentirao lex AP i situaciju u pravosuđu.

Je li Hrvatska krenula putem da bude bliže Orbanu i Vučiću?

O lex AP-u je kazao: “HDZ je definitivno odlučio nakon eskapada Plenkovića oko slučaja Žalac i Rimac nešto napraviti da zatvori Reuters i da se određeni inicijali više na spominju u istragama”, a zatim dodao: “Krenuli su to raditi ognjem i mačem, a ono što ih je očito uplašilo je reakcija javnosti koja se ozbiljno počela prelijevati na razinu Europske unije, gdje se počelo postavljati opravdano pitanje oko toga je li Hrvatska krenula putem da bude bliže Orbanu ili Vučiću nego zemljama na koje se volimo pozitvati. Sad kad smo stjerani u kut, ipak reteriramo.”

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica najavio je u utorak da će vlada u drugo čitanje izmjena Kaznenog zakona, u vezi curenja informacija iz istraga, dodati i odredbu o nemogućnost kažnjavanja ako je riječ o informaciji objavljenoj u pretežitom javnom interesu. Na pitanje kada bi Zakon trebao biti donesen, Jakšić odgovara: “Ovisi o vladajućoj većini i predsjedniku Sabora kad će ga pustiti u drugo čitanje. Možemo očekivati kroz nekoliko tjedana, jer ono što kola u prostoru kao neka činjenica je da će se do kraja ožujka dogoditi raspuštanje sabora. Ako se događa raspuštanje sabora do kraja ožujka, znači da će u narednih mjesec i pol dana i to drugo čitanje doći na saborske klupe.”

Izbor za šefa DORH-a je mogao biti puno demokratičniji

Osvrnuo se na izbor za šefa DORH-a, objasnivši zašto ovaj izbor nije pretjerano demokratičan: “Ono što je meni od prvog dana vrlo čudno je da smo toliko forsirali izglasavanje glavnog državnog odvjetnika prije formiranja nove vladajuće većine. Ako su izbori u travnju, svibnju ili lipnju kako se priča, ne vidim što bi se dogodilo da neka nova većina u lipnju ili srpnju pokrene proceduru i izabere novog državnog odvjetnika. To bi bilo puno demokratičnije nego ovo što se sada događa.”

Smjena u DORH-u moguća i prije isteka mandata Hrvoj-Šipek

O samoj transparentnosti postupka, Jakšić misli da je ovaj postupak bio farsa gdje se nešto napisalo na papir pa će netko to pokazivati u Bruxellesu i dičiti se transparentnošću, koje u stvarnosti i nema.

“Ovo što imamo danas je neki surogat ili hibrid, gdje stvaramo privid neovisnosti, a zapravo je svakome tko je sudjelovao u procesu i gledao sa strane jasno da tu neovisnosti nema. Saborski odbor za pravosuđe je preslušao sva četiri kandidata i vladjauća većina je svima izglasala povjerenje. Nakon toga su išli u Vladu bez kamera, bez javnosti, bez toga da smo znali što ih se pitalo i što su odgovarali. Ja tu transparentnost ne vidim, a ne vide ju sigurno ni građani”, objasnio je.

Upitan zašto se indeksiranje rezolutno odbija, odgovara: “Očito je Andrej Plenković shatio u ovom trenutku da s aspekta odnosa s javnošću i onoga što građani misle o pravosuđu, a misle sve najgore, je to nešto što mu danas politčiki ne treba. Bolje mu je da su suci krivi, a ne on i njegovi kolege koji su doveli pravosuđe do stanja u kojem je.”

“Podržavam rast plaća ljudima, ali vidimo i po reakcijama sindikata i običnih malih ljudi koji rade u javnoj službi da je ovo očito bilo zamišljeno kao nešto gdje će se zamazati oči ljudima u Bruxellesu i reći da se radi na politici plaća, jer znamo da tu nemamo nikakvu politiku sve ove godine, a sad koristimo priliku par mjeseci prije izbora da helikopterski dijelimo novce. Nastaje nervoza kad se postavljaju pitanja zašto je nešto ovako i zašto je nešto onako, gdje se ukazuje da i u tom novom modelu ima stvari koje su apsolutno nepravedne, a o reformi javne uprave nema nikakve rasprave”, kazao je.

