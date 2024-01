Smjena u DORH-u moguća i prije isteka mandata Hrvoj-Šipek

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Vlada želi Ivana Turudića što prije na čelu DORH-a, ali Zlata Hrvoj Šipek ne želi otići prije kraja mandata, piše u utorak Jutarnji list, navodeće da bi se smjena na čelu DORH-a mogla dogoditi i prije isteka mandata sadašnjoj glavnoj državnoj odvjetnici.

Za desetak dana Ivan Turudić, sada sudac Visokog kaznenog suda, trebao bi postati novi glavni državni odvjetnik. Vlada je u petak, 26. siječnja, poslala u Sabor prijedlog da se Turudića imenuje novim šefom DORH-a i taj je prijedlog ekspresno uvršten na dnevni red tako da će se saborska rasprava o Turudiću provesti već u srijedu, 31. siječnja.

Budući da izbor glavnog državnog odvjetnika nije stavljen u plan glasanja za sljedeći petak, 2. veljače, očekuje se da će saborska većina u petak 9. veljače podići ruke za imenovanje Turudića za šefa Državnog odvjetništva.

Premda ne treba sumnjati da će prilikom glasanja vladati stranačka stega i da neće biti nikakvih problema sa skupljanjem većine glasova za izbor novog glavnog državnog odvjetnika, valja znati da Turudić nema podršku cijelog HDZ-a. Naime, nakon saslušanja četvero kandidata na saborskom Odboru za pravosuđe, zastupnici vladajuće većine nisu predložili Turudića. Glasali su “za” sva četiri kandidata, dok su oporbeni zastupnici glasali “protiv” sva četiri kandidata.

Iz toga se nameće zaključak kako su znali da je točno sve što se pisalo u medijima i da je Turudić favorit njihova stranačkog šefa i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, pa se o njemu nisu negativno izjasnili kako se ne bi konfrontirali sa šefom, ali ga nisu niti podržali, čime su jasno stavili do znanja da je Turudić isključivo premijerov izbor.

Budući da se izbor novog šefa DORH-a odvija vrlo brzo te da će biti imenovan gotovo četiri mjeseca prije nego što može stupiti na dužnost, počelo se spekulirati o tome hoće li se aktualna glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek povući i prije isteka mandata.

Naime, četverogodišnji mandat Hrvoj-Šipek istječe 26. svibnja, što znači da bi se Turudić trebao još načekati do preuzimanja nove dužnosti. A to i hoće, sudeći prema riječima Hrvoj-Šipek. Na izravno pitanje Jutarnjeg lista namjerava li odstupiti s dužnosti koji mjesec prije isteka mandata, odgovorila je kako joj to “ne pada na pamet”.

Izvor neslužbenih informacija prema kojima bi se aktualna glavna tužiteljica povukla odmah nakon Turudićeva imenovanja gotovo je nemoguće detektirati, no one korespondiraju s tezom koju zastupa tjednik Nacional, a prema kojoj je USKOK objavljivanje optužnice protiv Dragana Kovačevića, bivšeg šefa JANAF-a, tempirao baš sada kako bi se kompromitiralo Turudića.

Naime, u tom se predmetu nalaze poruke iz Kovačevićava iPhonea iz kojih proizlazi da je Kovačević podmićivan i tako što je jedno odijelo vrijedno 1800 kuna plaćeno sucu Ivanu Turudiću – čovjeku koji će uskoro biti imenovan glavnim državnim odvjetnikom, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.

