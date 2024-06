Jandroković o Odboru za manjine: “Čini se da smo došli do rješenja”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je danas u emisiji Hrvatskog radija S Markova trga kako mu se čini da je vladajuća većina došla do rješenja oko izbora predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te da vjeruje kako će to pitanje skinuti s dnevnog reda.

Što se tiče izbora predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, odnosno protivljenja Domovinskog pokreta da na to mjesto dođe Milorad Pupovac, Jandroković je rekao kako se čini da su došli do rješenja.

Jandroković: Očekujem da ćemo imati političke zrelosti da dogovorimo novih 10 ustavnih sudaca

“Predstavnici DP-a rekli su da im je prihvatljivo da to predloži Klub nacionalnih manjina, ali u slučaju da to bude netko iz SDSS-a, da onda neće to podržati, a u slučaju da bude netko od ostalih pet manjinskih predstavnika da će to podržati. Oni kažu da nisu protiv nacionalnih manjina, nego da se radi o političkom principu gdje ne žele suradnju s SDSS-om”, rekao je Jandroković HRT-u.

“Čini mi se da je rasprava baš jučer bila dobro dimenzionirana i da su shvatili jedni druge, tako da nastavljamo dalje i vjerujem da ćemo to pitanje skinuti s dnevnog reda”, dodao je.

