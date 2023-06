Jandroković: Demokracija je ugrožena i treba ju ponovno graditi

Podijeli :

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji u petak sudjeluje u španjolskom gradu Leonu na globalnoj konferenciji o osnaživanju parlamenata, rekao je da se demokracija u Europskoj uniji, uključujući Hrvatsku, suočava s novim prijetnjama pa da političari moraju naći rješenja za njih.

“Parlamentarizam i demokracija nalaze se u izazovnoj fazi. Sve je više novih prijetnji s kojima se nismo susretali u proteklih nekoliko desetljeća. Ruska agresija na Ukrajinu, zatim čitav niz ekstremnih i radikalnih pokreta, s lijeva i desna, obilježavaju ovo vrijeme uz tehnološke promjene, zlouporabu umjetne inteligencije i klimatske promjene”, rekao je Jandroković za Hinu u Leonu, gradu na sjeveru Španjolske.

“Parlamenti su ti koji moraju tražiti odgovore na te izazove jer mi predstavljamo narod. Mi smo središnja mjesta u kojima se vode debate o tome kako države trebaju odgovoriti na te izazove”, dodao je.

U Leonu se održava konferencija u povodu Međunarodnog dana parlamentarizma pod nazivom „Osnaživanje parlamenata u cilju jačanja demokracije“.

Na skupu su i drugi govornici poput Othmara Karasa, potpredsjednika Europskog parlamenta, ukazali na promjene koje negativno utječu na demokraciju u 27 država Europske unije ali i izvan nje.

“Vidljivo je da svi dijelimo slična razmišljanja i probleme modernog svijeta. Ovaj skup je izvrsno mjesto gdje ćemo razmijeniti mišljenja i ukazati na to da nije dovoljno samo dijagnosticirati probleme već kao odgovorni političari, ljudi koji su dobili povjerenje od naroda, trebamo tražiti rješenja”, napomenuo je Jandroković koji predsjeda Hrvatskim saborom od 2017. godine.

Rekao je da se demokracija u Hrvatskoj suočava s istim prijetnjama kao i u drugim zemljama.

“Dijelimo sve izazove kao i ostali parlamenti širom EU-a. Usudio bih se reći da se dijelimo na one koji odgovorno i ozbiljno rade svoj posao i one koji nude jednostavna rješenja za složene i kompleksne situacije”, naglasio je.

Jandroković će održati govor na središnjem panelu konferencije pod nazivom „Obrana europskih vrijednosti i demokratskih institucija suočenih s novim izazovima i prijetnjama“.

“Nužno je zaštiti vrijednosti na kojima počiva europski projekt, demokracija, sloboda, višestranački sustavi, sloboda medija, zaštita ljudskih i manjinskih prava i vladavina prava. To su stečevine na kojima je utemeljena EU. One nisu dane same po sebi. Današnje vrijeme pokazuje, posebice ruska agresija na Ukrajinu, kako sve to može biti fragilno i sve se može lako urušiti”, rekao je.

Dodao je da je nužno graditi i snažiti državne institucije, upoznavati mlade generacije s temeljnim vrijednostima demokratskog sustava “koje nisu nastale preko noći” i ukazati na važnost parlamenata.

“Mi smo izravno izabrani od naših građana, dali su nam povjerenje, od nas očekuju da odgovorno i ozbiljno odgovorimo na sve izazove koji su pred nama”, dodao je u nekadašnjoj srednjovjekovnoj crkvi gdje je 1188. godine održan jedan od prvih dokumentiranih skupova koji je imao formu parlamentarizma.

Iduće godine se održavaju izbori za Europski parlament, ali i parlamentarni izbori u Hrvatskoj.

“Uvijek prijeti opasnost od toga da građani izgube povjerenje u institucije, da traže neke druge puteve. No pokazalo se da je demokracija sa svim svojim slabostima najbolji oblik vladavine i da ju je potrebno graditi, i ponekad biti strpljiv”, napomenuo je Jandroković.

“Bez odgovornosti i poznavanja upravljanja ne može se kvalitetno voditi država. Očekujem da će građani u Hrvatskoj, a to su već pokazali mnogo puta, procijeniti što je najbolje za njih, što je najbolje za našu domovinu i sukladno tome donositi odluke”, dodao je.

Hrvatska vlada će u subotu obilježiti 10 godina od ulaska u EU, što je predsjednik Sabora nazvao ispunjenjem strateškog cilja.

“To je važno postignuće za Hrvatsku, jedan od strateških ciljeva koji je zadan još krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina. Uspjeli smo u tome. Ušli smo u prostor eurozone i schengena, postali dio europske jezgre, a to donosi bitne kvalitete za život hrvatskih građana poput slobode kretanja, sigurnost ali i bolji životni standard”, rekao je.

Istaknuo je da se mnogo mladih obrazuje u inozemstvu putem programa Erasmus, da su europskim sredstvima izgrađeni Pelješki most, LNG terminal i koridor 5C u Slavoniji.

“Velik je broj projekata koji izravno utječu na živote građana. Bitno je nastaviti u istom smjeru”, zaključio je Jandroković.

Na marginama konferencije, održat će bilateralni sastanak s posebnom gošćom konferencije, predsjednicom Narodne skupštine Republike Malavi Catherine Gotani Hara.

Konferenciju je svečano otvorio španjolski kralj Filip VI., a supredsjedatelji inauguracijskog panela su predsjednica španjolskog Kongresa zastupnika Meritxell Batet Lamaña te predsjednik španjolskog Senata Ander Gil García.

Na konferenciji sudjeluje i predsjednica parlamenta Savezne Republike Njemačke (Bundestaga), predsjednica Zastupničkog doma Parlamenta Češke, predsjednik Parlamenta Portugala, predsjednik parlamenta Kraljevine Švedske (Riksdaga) i predsjednica Državnog zbora Slovenije.

Ovom konferencijom, u organizaciji obaju domova španjolskog parlamenta, označava se ujedno i početak šestomjesečnog predsjedanja Španjolske Vijećem Europske unije.

