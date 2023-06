Podijeli :

Štrajk sudskih službenika i namještenika koji prosvjeduju već četvrti tjedan i njihov današnji prosvjed u N1 Studiju uživo komentirala je novinarka Telegrama Sanja Modrić.

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica nekoliko se već puta našao sa štrajkašima, no nije pristajao na njihove zahtjeve i do dogovora nije došlo. Posljednji sastanak bio je jučer. Sudske službenike nije primio premijer Andrej Plenković iako je to učinio s nekim drugim sindikatima.

Prosvjednici traže ostavku Malenice: “Uhvatite se lakšeg posla, ovaj vam ne ide”

“Ovi ljudi nisu izborno utrživi jer ih je malo pa im se ne izlazi u susret. Nisu bitni, nitko se oko njih nije posebno uzrujao”, rekla je Modrić.

“Ali tu treba reći najmanje dvije stvari. Nevjerojatno je da se 2023. na našim sudovima diktira u pero. To je jedna od stvari koje proizlaze iz činjenice da nema reforme u pravosuđu. Ponašamo se kao prije 100 godina. Sutkinja diktira u pero, zašto ne bi u stroj? Drugo, nije jasno nikome kako to da u Hrvatskoj mi nakon tolikih silnih godina nemamo platne razrede za državne i javne službe. Ne znam zašto to nitko ne može napraviti, nikoga niej briga”, dodala je Modrić.

Istaknula je da imamo oko 1300 raznih dodataka koji su se uveli uredbama i odlukama Vlade da se nešto kao popravi i “sad je opći kaos u sustav”. Dala je punu podršku sudskim službenicima koji štrajkaju.

“Imaju se pravo boriti, njihove plaće su mizerne. Očito su odlučni da to istjeraju do kraja. Malenica krajnje neukusno prijeti da će uskoro doći dan kada će se štrajk prestati plaća, umjesto da im izađe u susret pa kad njegov genijalni plan o plaćama u njega zaživi oni će se u njega uklopiti. A premijer isto tako sumanuto reagira na apela predsjednika Vrhovnog suda Dobronića“, rekla je Modrić. “Što mu znači kada kaže da Dobronić ima veću plaću od njega? U kakvoj je to korelaciji s problemom? Nema apsulotno veze s teme. Tko ima veću plaću je skretanje na desetu stvar. A znamo tko svima određuje plaću – sucima, sebi i svima ostalima. Loša, loša reakcija.”

Na pitanje je li premijer zasebnim pregovorima eutanizirao ostale sindikate i je li oteo sindikate ljevici, Modrić je odgovorila: “Sindikati se često bore za uvjete rada, ali uglavno se to svodi na bolje plaće da se bolje živi, a on drži tu lovu, on čuva kasu i naravno da onda može. Osim toga, sad je nešto kao predizborno dao liječnicima, sucima, ovima, onima, bit će sad neki rastić mirovina. On si priprema izborni teren. A ljevica je takva kakva je. Kad čuješ što pričaju iz SDP-a, Socijaldemokrata, to uopće ne znaš o čemu je tu riječ, nema ideje. Grbin, čovjek je naprosto netalentiran, dugo vodi stranku, prije je bio Bernardić, on je bio ‘budi Bog s nama’, onda se ovaj pojavio, isto ništa. Nije čudno ni neobjašnjivo zašto su iz Možemo donijeli odluku da idu sami na izbore”.

