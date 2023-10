Istražuju se smrti od fentanila u Hrvatskoj: Najopasnija droga na svijetu stigla u Europu

Podijeli :

Još nema pouzdane informacije je li trenutno najopasnija droga na svijetu - fentanil - stigla u Hrvatsku. Čekaju se nalazi obdukcije za dvije sumnjive smrti. Ta je droga već poharala Ameriku iz koje stižu upozorenja od velike opasnosti koja prijeti i Europi. Samo 10 grama je dovoljno za čak tisuću doza.

U prilogu možete vidjeti kako izgledaju posljedice zombie droge ili fentanila koja kod ovisnika izaziva omamljenost i nizak tlak, respiratorne probleme, bolove u kostima, rane na koži, pa i smrt. Američki problem stigao je i na stari kontinent, a u tijeku je obdukcija zbog sumnje na prva predoziranja u Hrvatskoj.

“Prema našim saznanjima koja smo dobili od članova obitelji koji su pored tijela umrlih našli pakiranja fentanila, postoji osnovana sumnja da je dvoje mladih ljudi izgubilo život u Republici Hrvatskoj zbog intoksikacije fentanilom”, rekao je psihijatar Ivan Ćelić.

Riječ je o sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje bolova već više od četiri desetljeća u medicini. I to samo uz liječnički recept.

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković objašnjava:

“Stotinjak puta je jači od morfija, odnosno 50 puta je jači od heroina. Nažalost, crno tržište se brzo prilagođava. Tako je sve isto krenulo u Americi, prvo s lijekovima na recept koji su služili za ublažavanje bolova, zatim je došao meksički heroin i onda, naravno, tržište je reagiralo na način da je došlo do poplave fentanila.”

Čak i mala doza fentanila može biti smrtonosna.

“Ono što kažu da od jednog grama fentanila možete praktički napraviti 500 do 600 doza dovoljno za jednog prosječnog korisnika, odnosno jednog prosječnog ovisnika o heroinu i tu nastaje problem. Znači desetak grama fentanila je vrlo lako prokrijumčariti, a od desetak grama fentanila možete napraviti na tisuću doza”, govori Petković.

Najubojitija droga na ulici

Iako za sada nema zabilježene ilegalne proizvodnje fentanila u Hrvatskoj, on je lako dostupan na crnom tržištu.

“Mi još nismo zaplijenili baš tu vrstu droge, ali očito ne trebamo bježati od toga da je moguće da u skoro vrijeme imamo zapljene i te vrste droga”, istaknuo je ravnatelj policije Nikola Milina.

Trenutačno najopasniju drogu na tržištu ovisnici često miješaju s drugim drogama – ne znajući o kojoj se dozi radi.

Ćelić ističe: “Fentanil je najubojitija, najsmrtonosnija droga u ovome trenutku koja se nalazi na ulici. Mi imamo lijek Naloxon koji se daje u slučaju postavljanja sumnje na predoziranje opioidima, a u ovom trenutku zajedno s HZJZ-om radimo na pilot projektu kućnih doza Naloxona i to bi od proljeća 2024. u obliku intranazalnog spreja koji je puno jednostavniji za primjenu, onda imale i osobe koje uzimaju opijate i članovi njihovih obitelji.”

Epidemija s predoziranjem ove vrste droge veliki je problem već godinama u SAD-u. Tragedija u jaslicama u Bronxu šokirala je stanovnike nakon što je policija otkrila da su vlasnici uz čuvanje djece pakirali i – fentanil.

“Četiri nevine bebe otrovale su se fentanilom u jaslicama u Bronxu. Jedna od tih beba je umrla. To je neoprostivo i to je razlog zašto su sada u saveznom pritvoru, suočeni s federalnim optužbama koje nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora i minimalnu kaznu od 20 godina zatvora”, rekao je Damien Williams, državni tužitelj Južnog okruga New Yorka.

Više od 100 tisuća Amerikanaca prošle godine umrlo je zbog ovisnosti o sintetičkim drogama – većinom fentanila. Zbog toga je još prije nekoliko mjeseci američki šef diplomacije pokrenuo osnivanje Globalne koalicije za borbu protiv sintetičkih droga. Na opasnost je upozorio i Europu gdje fentalin još nije uzeo maha, ali je dosad uzeo 140 života.

