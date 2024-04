Je li ovaj čovjek ključan za sastavljanje većine? “Trenutno su mi bliži oni nego druga opcija, ali mogu pričati sa svima”

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Svaki glas je bitan i jednoj i drugoj strani, a onaj koji bi mogao biti presudan u postizbornoj kombinatorici je gradonačelnik Svete Nedelje i novoizabrani zastupnik Fokusa Dario Zurovec.

Za RTL je komentirao koga će podržati nakon izbora i koji bi bio njegov uvjet za suradnju.

“Zadnjih dana me dosta to pitaju. Mogu vam reći da ni s kim još nisu vođeni konkretni pregovori, a trenutno mi je bliži SDP nego neka druga opcija”.

Na pitanje pod kojim uvjetima bi išao s HDZ-om, Zurovec odgovara kako je upravo rekao da je bliži SDP-u, ali ipak dodaje da mora vidjeti tko će biti HDZ-ov kandidat za premijera. “Vidio sam da je gospodin Ivan Anušić dobio više preferencijalnih glasova pa sad nisam siguran tko će biti kandidat za premijera i s kim će se moći voditi razgovori”, kaže.

Što se tiče odluke Ustavnog suda da Zoranu Milanoviću zabrani da bude mandata i u slučaju da podnese ostavku, Zurovec kaže kako je on dobar izazivač Plenkoviću i da je sigurno nositelj glasova. “Ima određenu karizmu i težinu na koncu čim se Ustavni sud išao s njim tako pozabaviti. Zanimljiva su oprečna mišljena ustavnopravnih stručnjaka koja čitam po medijima, ali i određenih odvjetnika koje sam kontaktirao. S obzirom na to da nisam pravne struke, zanimalo me što kažu na to. Kažu da tu nekakvog realnog objašnjena za takvo nešto baš i nema tako da me baš zanima kako će se to dalje razvijati. A i moram priznati da ova slika koja se pokazala na pressici, gdje su gospodin Butković, Bačić i Šeparović, ne baca baš najbolje svjetlo na tu odluku. Ali treba gledati da smo zemlja s jako slabim institucijama i koja god odluka da se donese, čak i da je najispravnija, mislim da javnost neće u nju vjerovati”.

