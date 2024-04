Profesor prava: Ustavni sud ušao je u političku utakmicu. Upozorenje je duboko protuustavno

Podijeli :

Vedran Đulabić, profesor s Pravnog fakulteta, razgovarao je s našom Jelenom Bokun o upozorenju Ustavnog suda predsjedniku Zoranu Milanoviću, navodeći da je Ustavni sud prešao granice svojih ovlasti.

“Odluka Ustavnog suda me začudila u ovom dijelu gdje je zabranjeno predsjedniku da i nakon podnošenja ostavke obavlja političku dužnost. Mislim da je to duboko protuustavno i ograničavanje političkih prava, prava na političko djelovanje, bez obzira što mi o nekom pojedincu možemo misliti. Mislim da je Ustavni sud tu prešao granice svojih ovlasti u toj odluci”, tvrdi Đulabić.

“Sankcioniranje se mora temeljiti na nekom propisu”

Troje ustavnih sudaca bilo je protiv upozorenja Milanoviću te su poručili da je ono prijetnja i novom Saboru te da je duboko protuustavno.

UŽIVO Raspudić se obrušio na Šeparovića i HDZ-ove ministre: Viđam ih po noći, smucaju se u trenirkama… Ustavna stručnjakinja: Odluka Ustavnog suda o Milanoviću je pogrešna

“To je problem – što to nije propisano. Mene šokira i fascinira da Ustavni sud zabranjuje nešto bez pravnog temelja. Temeljno načelo svakog pravnog poretka je da nema sankcije bez prethodno propisane kazne, dakle to nije nigdje propisano, oni su tako mogli reći da on mora podnijeti ostavku i da ga razriješe dužnosti. To bi moralo biti propisano propisima, ali to nije propisano pa prema tome nema tog temelja i zato to nije nigdje ni navedeno”, kazao je Đulabić pa nastavio:

“Da neki temelj postoji onda bi Ustavni sud rekao ‘Ustav, zakon, članak taj i taj, na temelju toga radimo to i to’ – toga nema, a moralo bi biti kod ovakvih stvari. Jedna je opća nadležnost praćenja, to može ići u formi nekog dopisa ‘mi smo zabrinuti’, ali konkretno sankcioniranje i izdavanje nekih zabrana se mora temeljiti na nekom propisu.”

“Možemo sve očekivati”

Đulabić navodi da bi imali presedan u Hrvatskoj ako doista dođe do toga da se ponišiti odluka Sabora.

“Bio bi presedan, dosad nismo imali da se ponišiti odluka o povjeravanju mandata. Formalno, to bi se moglo pokrenuti u nekom postupku ocjene ustavnosti, pitanje je kojim argumentima, razlozima, rokovima, puno je nepoznanica, ali s obzirom na jučerašnju konferenciju, možemo sve očekivati, i od strane Ustavnog suda, ali i od strane predsjednika”, istaknuo je.

Profesor o objavi Ustavnog suda: Jako loše, moji studenti bi to napravili bolje od njih Milanović s Pantovčaka: Ovo je priprema za državni udar. Ne bojte se, ovo neće proći

Profesor također smatra da ovakvo upozorenje može utjecati i na formiranje većine. “Svakako da može, ovo je politička utakmica gdje je Ustavni sud izašao iz sfere prava, ušao u sferu politike i poslao političke poruke. S druge strane, predsjednik isto šalje svoje političke poruke. Mislim da bi trebalo sve smiriti.”

“Ustavni sud ne odgovara nikome”

Kaže da jučerašnju reakciju tumači kao potpuno neprimjerenu. “Čak i ono prvo priopćenje je bilo izlazak iz okvira jer vi protiv Ustavnog suda nemate nikakvu mogućnost zaštite. Oni sutra mogu sve poništiti, kojim mehanizmima i alatima se mi možemo od toga zaštititi? Zato je ovdje po mom mišljanju najproblematičniji Ustavni sud”, rekao je Đulabić i dodao:

“Protiv predsjednika imamo rješenja, to su izbori. Protiv Ustavnog suda nemamo nikakvih alata, oni će donijeti rješenje, to će stupiti na snagu, što mi svi skupa možemo? Ustavni sud ne odgovara nikome i zato je bitno da Ustavni sud bude iznimno kvalitetan i oprezan s ovakvim stvarima da se ne dovode u situaciju da mi kao građani izgubimo povjerenje u instituciju.”

Đulabić je na kraju još jednom ponovio da je Ustavni sud izašao iz sfere prava i ušao u sferu politike.

Tijek događaja pratimo na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Podolnjak za N1: Ovo što radi Ustavni sud je najobičnija osveta predsjedniku Kardiolog: Jedino što je gore od kave je kava s mlijekom