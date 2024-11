Kome su u interesu siromašni umirovljenici? “Ako netko šuti i trpi, oni su ga spremni gaziti”

Podijeli :

Predsjednik Foruma seniora SDP-a, Ivo Jelušić, gostovao je u Pregledu dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao novi prosvjed umirovljenika.

Podsjetimo, Blok umirovljenici zajedno na čelu s Milivojem Špikom najavio je prosvjed u Rijeci 9. studenoga, a isti podržava i Forum seniora SDP-a.

Na pitanje je li riječ o političkom skupu, Jelušić odgovara da “ako Plenković i HDZ nemaju drugi argument, nego da idu osobno na gospodina Špiku jer je bio kod njih, ili da je to politički spin, to znači da smo debelo u pravu”.

“Oni nemaju nijedan konkretan argument kojim bi pobili ovo što mi govorimo, a govorimo utemeljeno i realno o realnim problemima. Govorimo o tome da umirovljenici žive loše, o tome da mirovine strašno zaostaju za plaćama, a pogotovo za troškovima života, pogotovo kada uzmemo u obzir ovu inflaciju. Politički spin? Pa ako govoriš o mirovinama kojima politika kroji kolike će biti, a što je to nego politika? Pa politika ih je i dovela u ovu tešku situaciju”, rekao je.

“Kada svaki dan provode politiku i to lošu politiku, pogotovo lošu za umirovljenike, onda to nije kao politika. Samo kada oporba govori o tom problemu, onda je to politika. Toliko je to bjedno s njihove strane da zaista ne vrijedi to komentirati”, dodao je.

“Promijenili su način izračuna prosječne mirovine”

O Vladinim brojkama u smislu povećanja mirovina Jelušić kaže da vladajući vrlo vješto manipuliraju s nekim podacima. “Kažu mirovine su veće nego ikad prije, pa i plaće su veće nego ikada prije. Sve je to točno nominalno, ali tolika je inflacija bila da je ona to sve anulirala. Dakle, realno su mirovine puno manje nego što su bile prije par godina, kao što su i plaće realno manje u odnosu na kupovnu moć”, istaknuo je.

“Prosječna inflacija bila je u zadnje tri, četiri godine oko 30%. Ali, kako se inflacija izračunava? I to je ta statistička varijanta, ako mogu tako reći. Kad Državni zavod za statistiku izračuna inflaciju, uzima u obzir nekih 700 roba i usluga. Ali, ona realna inflacija, koju mi kažemo umirovljenička, ono što ljudi svakodnevno proživljavaju, ono što se odnosi na cijene onih roba i usluga koje oni svakodnevno trebaju, puno više raste. Dakle, cijena kruha, mesa, jaja, svih životnih namirnica su rasle, ne 30%, nego 40%, 60%, a nekih 100%. Prema tome, da je mirovina 100% veća nego što je bila prije par godina, ona ne bi bila 100% veća, nego bi samo smanjila svoje zaostajanje za rastom cijena”, tvrdi Jelušić.

Sindikat umirovljenika pritišće Vladu hrpom zahtjeva: “Svojima nije zaboravila povećati plaću za 83 posto…”

“Da, mirovine su nikad veće u nominalnom iznosu, ali nikad nije bila ovolika inflacija. Trebamo staviti u kontekst kolika je kupovna moć te prosječne mirovine. I već kada smo kod statistike, uvijek se do tada govorilo da je prosječna mirovina negdje 540 eura. Međutim, onda izađe iz Vlade i već tjednima ponavljaju to, pa čak su i neki mediji, da je ona 600, 630 ili 640 eura. I sad ja gledam otkud”, dodao je.

“Mnogi me zovu otkud to sad, kako stoji 100 eura veća u odnosu na do jučer, a nije bilo nikakvog povećanja. Zato što su napravili? Promijenili su statistiku. Dakle, do sada su se uvijek uzimali, kada se govorilo o prosječnoj mirovini, u obzir onu masu mirovina koje su tzv. radničke mirovine. Mirovine koje su nastale kao rezultat rada. Ali nisu uzeli u obzir mirovine po tzv. posebnim propisima, to je 16 vrsta tih mirovina i braniteljske. Pazite, njih je 180 tisuća. Braniteljske mirovine imaju prosjek oko 1100 eura. I kad njih ubacite sad u ovu opću statistiku, onda se povećava, ali da realno nije tako. A do sada se nikada nije to uzimalo u obziru statistike. Dakle, vladajući su dali naredbu”, rekao je.

“Izvukli su oko dvije milijarde eura dobiti i odnijeli ju”

Kaže kako je prosvjedom koji je organiziran 1. listopada u Zagrebu zadovoljan. “Ljudi su pokazali zaista da žive teško i da je prosvjed protiv siromaštva opravdan. Očekujemo u subotu u 12 sati u Rijeci da će također dosta Riječana doći. Nama su mnogi ljudi iz Hrvatske pitali zašto ne bismo organizirali negdje drugdje jer ne može u Zagreb doći netko ni iz Slavonije, ni iz Rijeke, ni iz Dalmacije. Pa evo sad smo se odlučili na Rijeku. Ako bude bilo potrebno, vidjet će, vjerojatno ćemo nastaviti dalje”, rekao je.

Navodi kako je njihov cilj da prosječna mirovina bude 60% od prosječne plaće. “Ona je sada negdje manje od 42%. Prosjek u EU je 85%. Ako se uspoređujemo s EU zemljama, naša vlada govori kako kod nas sve krasno, pa dajmo mirovine izraditi prema Europi. Izgleda da to najteže ide. Cijene su europske, plaće nisu, a mirovine ni blizu”, rekao je.

“O cijenama ne govorim. Pa vi odete van Hrvatske, u Sloveniju, Italiju, Austriju, Njemačku, vidjet ćete da su mnoge cijene jeftinije nego kod nas, a mirovine i plaće nisu. Da, ima li novca za to. Prosječno izdvajanje u EU za mirovine je 13,5% u odnosu na BDP tih zemalja. Neke izdvajaju 15-16% u odnosu na svoj BDP. U Hrvatskoj je to samo 11%. Možemo 2-3% više izdvajati za mirovine, ali ne Vlada to ne želi”, dodao je Jelušić.

Nesuđeni umirovljenik čeka mirovinu već tri godine: “Još uvijek nemaju podatke o mom stažu”

Na pitanje kome su u interesu siromašni stari, kaže da “umirovljenici šute, kupuju sve manje koliko mogu, plaćaju režije i trpe”.

“Ne bune se. I niti će umirovljenik otići van u inozemstvo kao što odlaze mladi, niti će štrajkati kao što rade zaposlenici. Umirovljenici trpe i šute, a ovi to iskorištavaju. A s druge strane ih je veliki broj, tako da izlaze na izbore. Nemojte glasati za ove koje su vas doveli i dovode vas u propast”, naveo je.

“Realno, mirovine su niske, male i sramotne. SDP je uputio prijedlog da se promijeni formula usklađivanja ovih mirovina koja se radi dva puta godišnje na način da se uzima u obzir rast cijena i rast plaća. Mi smo predložili vrlo jednostavnu formulu. Da se mirovine usklađuju s rastom ili cijena, dakle inflacijom, ili s plaćom, ovisno što je veće. Što je povoljnije za umirovljenike. Ipak, time nećemo doći do onoga da mirovine dođu na 60% jer je potrebno više izdvajati za mirovine”, istaknuo je.

Kaže da prosvjedom žele osvijestiti kod umirovljenika da se prestanu bojati. “Nažalost, ova vlada priznaje samo silu. Dakle, ako netko šuti, trpi, oni su ga spremni gaziti do kraja. I to jednostavno ne želimo dozvoliti. Ne želimo dozvoliti da se tako ljude gazi, da jednostavno ljudi koji su cijeli život radili, kada odu u mirovinu, da žive kao da imaju socijalnu pomoć i da ne mogu s tim živjeti”, rekao je.

Dodaje da su trgovački lanci u zadnjih godinu dana izvukli su oko dvije milijarde eura dobiti i odnijeli ju u Italiju, Austriju, Njemačku. “Dakle, idemo na progresivno oporezivanje, oporezujemo financijske institucije jače, pa to usmjerujemo i u mirovine. Oporezujmo špekulativno povećanje cijena koja je prisutno u trgovini i svuda oko nas, pa te novce vratimo u mirovinski sustav. Treba one koji su jaki, koji imaju puno, stisnuti i dati ovima koji nemaju, ali ova vlada ne radi tako. Ona radi suprotno. Ona radi za bogate, a očekuje glasove sirotinje”, naveo je.

