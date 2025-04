Tomašević za N1: Sve ozbiljne prijetnje smrću prijavljujem policiji, ne bojim se

Podijeli :

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u Pregledu dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao dosadašnji manndat i osvajanje novog.

Službena kampanja kreće 1. svibnja, a Tomašević kaže da im nije trebalo puno da skupe potpise.

“Mislim da smo samo tri dana skupljali potpise. Par dana je bilo dovoljno da skupimo preko osam tisuća potpisa. Kad smo gledali u javnom prostoru, bila je neusporedivo veća gužva na našim štandovima nego kod drugih i mislim da je to najbolja anketa”, poručio je Tomašević.

Mandat oporavka

Svoj prvi mandat Tomašević opisuje kao mandat oporavka.

“Nas je dočekalo 4 milijuna eura na računu, a trebalo nam je 44 milijuna eura – 11 puta više u 3 tjedna samo da platimo plaće i da ne nastane potpuna panika i bankrot grada jer se šest mjeseci kasnilo s plaćanjem dobavljačima. Sve smo to uspjeli prebrojiti u rekordnom roku, stabilizirati financije, vratili taj akumulirani deficit, prepolovili dug grada, prepolovili dug Holdinga prema bankama i uspjeli povući EU fondove u rekordnom iznosu – 150 milijuna eura 2023. godine, što je pet puta više od rekordne 2019.”, ispričao je Tomašević.

Ističe kako je njemu GUP najbitniji dokument koji se usvaja u Gradskoj skupštini.

“Od svih dokumenata on definira oblik grada – hoće li će biti izgrađena naselja tako da gledamo jedni drugima u tanjur jer su toliko blizu zgrade, hoće li biti dovoljno zelenih površina, škola, domova zdavlja, ili će se ići na maksimalnu gustoću izgradnje koja pogoduje ekstraprofitu, ali nauštrb kvalitete života građana. Sve što se sad događa je usporavanje, ali mi ćemo taj GUP donijeti, tu nas nitko neće zaustaviti”, smatra Tomašević.

Osvrnuo se i na centar za gospodarenje otpadom koji nije izgrađen u prvom mandatu kao što je obećano.

“Nije slučajno da 20 godina nije izgrađen centar za gospodarenje otpadom. Zato mi je ključno da to napravimo. Nismo uspjeli u prvom mandatu jer nismo stigli. Ali podsjećam da su se promijenila četiri ministra zaštite okoliša u ove četiri godine, koji su stalno drugačije definirali pravila za različite infrastrukturne investicije. Grad je bio na rubu bankrota i mi to nismo sami mogli financirati. Međutim, sad možemo, definirali smo lokaciju, odradili studiju izvodivosti, imamo tehnologiju, financijsku stabilnost…”, poručuje Tomašević i dodaje kako bi radovi trebali početi iduće godine, a 2028. bi trebao biti gotov centar za gospodarenje otpadom u Resniku.

“Uhićenje Mile Kekina samo predstava za javnost”

Komentirao je i uhićenje Mile Kekina.

“DORH nije tražio ni pritvor, on je pušten isti dan. To je sve bila predstava za javnost.

Nije slučajnost?

“Pa kako to može biti slučajnost. Što je to, jedan naprema milijun? Nije to slučajno Mile Kekin i nije slučajno da u stanu saborske zastupnice koja taj dan glasa o povjerenju glavnom državnom odvjetniku”, tvrdi Tomašević i dodaje kako je time dodatno narušeno povjerenje građana u institucije.

“Kakvo je sad povjerenje građana u druge institucije? Mislim da je sve lošije i lošije. Upravo zbog ovakvih poteza.”

Suradnja s SDP-om

Tomašević kaže kako je zadovoljan suradnjom s SDP-om posljednje četiri godine.

“U zadnje četiri godine smo imali korektnu suradnju i mislim da smo pokazali da možemo bez ikakvih političkih potresa u gradu surađivati. Nije bilo prekinutih sjednica Gradske skupštine, rušenje kvoruma… Kad smo i imali neke nesuglasice oko nekih odluka, to smo na neki način rješavali iza zatvorenih vrata i uvijek se uspjeli dogovoriti”, ispričao je Tomašević.

Kaže kako nije dovoljno upoznat o slučaju Davora Matijevića, šefa splitskog SDP-a

“On je kandidat SDP-a i očekujem da sam objasni sve o toj priči”, poručio je Tomašević.

“Sve prijetnje prijavljujem policiji”

Novi tramvaji, proširenje tramvajske pruge, izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, novi bazeni i dr. su samo neki od projekata koji su krenuli, a neki tek trebaju krenuti, kazao je Tomašević.

“To su sve projekti koji su nam bitni i na njih se fokusiramo, a ove sve stvari podmetanja, ucijene, prijetnje koje možemo vidjeti u javnom prosotru, nas neće zaustaviti. Trebalo je imati hrabrosti prije četiri godine i preuzeti upravljanje gradom. Ja tu hrabrost imam i namjeravam se sljedeće četiri godine boriti za ovaj grad, kao što sam se borio desetljećima”, ističe Tomašević.

Jesu li vama osobno prijetili?

“Naravno da jesu i sve ozbiljne prijetnje prijavljujem policiji, ali to nas apsolutno neće zaustaviti”, zaključuje Tomašević.

