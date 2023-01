Jesu li trgovci digli cijene? To su pojedinačni slučajevi, stigma je nepotrebna

Podijeli :

Izvor: N1

Prvih dana eura kao nove valute velik se broj građana žali da su brojni trgovci prilikom preračunavanja iz kuna u eure digli cijene pojedinih proizvoda. Trgovci nisu nikako "lovci u mutnom", radi se o pojedinačnim slučajevima, rekla je za N1 Sanja Smoljak Katić, direktorica sektora trgovine pri HGK.

“Uvođenje eura nije i ne smije biti razlog povećanja cijena. To je jasno definirano u smjernicama kroz zakon, preporuke, kroz pristup Etičkom kodeksu tako da mislimo da tu trgovci nisu krvi”, rekla je Smoljak Katić te dodala:

“Postoje nekakvi pojedinačni slučajevi koji su se pojavljivali na tržištu. To je u redu da se prepoznaju i odmah riješe. Očekivali smo da će biti nekih neugodnosti i ova dva tjedna prilagodbe cijelo se tržište prilagođava svemu”.

Cijene su rasle prijašnjih mjeseci, zbog inflacije, energetske krize, niza efekata, podsjeća Smoljak Katić. No što s onima koji su digli cijene s 31. prosinca na 1. siječnja?

“Smjernice su tu dosta jasne, način kako se iskazuju i preračunavaju cijenu. Mislim da je većina trgovaca potpisnik Kodeksa, obvezali su se na fer preračunavanje. Mislimo da je cijela stigma na trgovinu stavljena nepotrebno”, odgovorila je Smoljak Katić koja je uvjerena da Etički kodeks nije tek “smokvin list”.

Ministar gospodarstva Davor Filipović prijeti “crnim listama” za one koji su dizali cijene.

“Spominjale su se još prošle godine, mi smo smatrali da je to nepotrebno, a ako je to nešto što se razmatra treba biti jasan kriterij kako se to radi. Prozivke pojedinaca na taj način… Imamo savršene zakone, podzakone, akte, koji toliko uređuju trgovačku djelatnost da stavljanje nekih lista nema smisla”, rekla je Sanja Smoljak Katić.

“Trebalo bi vidjeti koje su najčešće pritužbe, na koje dijelatnosti. Mislim da je zasad više u uslužnim djelatnostima. Možda je jučerašnji sastanak ministra s trogvima bio preuranjen”, dodala je.

Još jednom je pozvala na fer i transparentno poslovanje. “Da bude zaštita potrošača, a ako se nešto pojavi, da se ukloni. Nisu potrebne prozivke. Iz Ministarstva su rekli da će krenuti s inspekcijskim nadzorom i nakon toga imati više podataka. Pa se mi nadamo da ćemo imati njihov izvještaj.”

