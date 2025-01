Podijeli :

Kolumnist Expressa i 24 sata Tomislav Klauški u N1 Studiju uživo kod Ilije Jandrića komentirao je dominantnu pobjedu Zorana Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Osvrnuo se na veliku razliku u broju osvojenih glasova Dragana Primorca i Zorana Milanovića:

“U drugom krugu je to doslovno bilo zakucavanje Milanovićevih glasača koji su sezali od ljevice pa čak do desnog krila HDZ-a, bila je to uvjerljiva potvrda pobjede. Draganu Primorcu bi se više isplatilo da je izgubio u prvom krugu, bio bi samo jedan poraz i ne bi bio ovako uvjerljiv. Koliko god se Milanoviću nije dalo ići u drugi krug, sada je dobio još veći legitimitet s kojim će sigurno baratati idućih pet godina. U javnosti će se pamtiti ovakva premoćna pobjeda, najveća pobjeda ikada u drugom krugu s kojom će se on moći ponašati i nastupati prema HDZ-u, prema svojim biračima i u odnosu prema oporbi, on se sada legitimizirao kao lider oporbe.”

“Pitanje je kako će izgledati sljedećih pet godina pod Zoranom Milanovićem jer se sada više nema za što boriti, nema trećeg mandata, vidjet ćemo koja će biti njegova strategija. Neki se nadaju da je to početak njegovog povratka u izvršnu vlast ili u SDP”, dodao je Klauški.

Kazao je da je Primorac u drugom krugu trebao obeshrabriti birače Milanovića: “Uspio je napraviti potpuno suprotan rezultat, još manje je njegovih birača je izašlo, a još više je mobilizirao glasače Zorana Milanovića.”

Naveo je glavne pogreške Primorca: “Lutao je, htio je ujediniti sve, htio se predstaviti kao onaj tko će biti prihvatljiv svima, to je na kraju napravio Zoran Milanović koji je ujedinio čak i birače HDZ-a. Ušao je u drugi krug i počeo koketirati s desnicom, što nije uspjelo jer je Milanović autentičniji i prihvatljiviji desnici, Primorac nema karizmu ni da se predstavlja kao liberalnija niti tvrda opcija, ostao je na ničijoj zemlji. Ono što je najvažnije imao je na sebi teret HDZ-a, drugi krug je bila sublimacija i frustracija HDZ-om.”

