Mijenja se iznos naknade na bolovanju za dvije kategorije?

Uoči odlaska na stanku zbog lokalnih izbora, saborski zastupnici bi mogli donijeti malo dobrih vijesti za birače prije nego izađu na glasanje.

Prije dvotjedne stanke zbog lokalnih izbora i glasovanja u srijedu, Hrvatski sabor u utorak će raspraviti Vladin prijedlog da se povećaju najniža i najviša naknada plaće za vrijeme dugotrajnog bolovanja na teret HZZO-a, kao i majkama za njegu oboljelog djeteta.

Uređuje se to izmjenama i dopunom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje je Vlada poslala na prvo saborsko čitanje.

Tim se izmjenama, objašnjava resorna ministrica Irena Hrstić, rješava pitanje najranjivije skupine, to su dugotrajno oboljeli pacijenti, posebice onkološki te drugih kategorija pacijenata, a to je bolovanje majke djeteta za potrebe njegove njege.

Stoga se predlaže povećanje najnižeg mjesečnog iznosa naknade plaće iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, kada se isplaćuje na teret HZZO-a, odnosno državnog proračuna, sa 110,36 eura na 353,15 eura, kao i povećanje najvišeg mjesečnog iznosa s 565,04 na 995,45 eura.

“Za majke se propisuje da naknada plaće iznosi 100 posto od same osnovice za vrijeme njege oboljelog djeteta i povisuje se dobna granica do kada se to pravo ostvaruje, odnosno diže se s tri na sedam godina”, dodala je ministrica.

Na drugačiji se način uređuje i pravo na naknadu za troškove prijevoza u vezi korištenja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u visini 0,025 posto od proračunske osnovice po kilometru između adrese osigurane osobe i adrese ugovornog subjekta Zavoda, zdravstvene ustanove u inozemstvu kamo je upućena na liječenje, odnosno ustrojstvene jedinice Zavoda kamo je pozvana.

Nadalje, revidiraju se i odredbe o obvezi osobnog javljanja Zavodu osiguranih osoba kojima je utvrđen status u obveznom zdravstvenom osiguranju po osnovi nezaposlenosti, a nisu prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). One će biti u obvezi javljati se HZZO-u jednom u tri mjeseca, što se odnosi i na osobe starije od 18 godina koje su izgubile status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta, a prijavile su se HZZO-u u roku od 30 dana.

Iznimka se propisuje za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore ili ako osoba zbog svog zdravstvenog stanja ili drugog opravdanog razloga nije u mogućnosti osobno pristupiti, pod uvjetom da je o istom obavijestila HZZO.

Za provođenje tog Zakona u financijskom planu HZZO-a osigurana su sredstva u procijenjenom iznosu od 133,7 milijuna eura godišnje.

Sabor će u utorak raspraviti Prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim će se stvoriti pravni okvir za razmjenu elektroničkih računa između poduzetnika, a što bi trebalo dovesti i do snažnog administrativnog rasterećenja.

Raspravit će i Vladin prijedlog da potvrdi sporazum između hrvatske i kosovske vlade o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

