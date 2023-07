Kako se živi sa 600 eura mjesečno? “Najteže je kad vas djeca nešto traže…”

Podijeli :

Vlada i dalje ne popušta pred njihovim zahtjevom da im mizerne plaće poveća za 300 eura. Predsjednik Vrhovnog suda još jednom je upozorio na dramatične posljedice štrajka. U nepunih mjesec dana otkaz je dalo 870 sudskih službenika. u Newsnightu N1 televizije gostovala je, Tatjana Štulić, zapisničarka na sisačkom Općinskom sudu i štrajkačica.

Štulić je samohrana majka dvoje djece od 18 godina, s 30 godina staža, plaćom od 630 eura i kaže da su zajedno posljednji put bili na moru kad je djeci bilo samo 7 godina.

Podsjetimo, danas se premijer osvrnuo na stanje u sudstvu, štrajk službenika i namještenika i izjave predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je upozorio da je sustav pred slomom.

“Te teze o sustavu pred slomom u varijanti da cijelo vrijeme imamo kartu sudova da oni koji nas promatraju smatraju da imamo previše sudova i sudaca… Ne vidim nikakvu problematičnu situaciju u smislu funkcioniranja sudstva niti je ta tema dizana do prije dva mjeseca. Povećavali smo plaće za pravosudne dužnosnike, svi su službenici i namještenici u okviru pravosuđa dobivali povećanja plaća sukladno kolektivnom pregovaranju”, kazao je.

“Ono o čemu ja mogu pričati je kako se živi s mojom plaćom”

Štulić je komentirala izjavu premijera i kaže da je posljednja tri desetljeća radi u sudstvu i da je je svjesna shih problema u sudstvu. “Koliko sudova ima, ima li ih više ili manje, o tome treba razmišljati netko drugi kao i o broju predmeta koji se rješavaju koji su u radu. Ono o čemu ja mogu pričati je kako se živi s mojom plaćom”, rekla je Štulić.

Kaže da je prošli mjesec bila 629 eura. “Sudski službenici nemaju dodataka”, napominje Štulić. Kaže kako sudski službenici, osim dodatka za vjernost službi i naravno minuli rad. Drugih dodataka nema. Naši upisničari koji su za stara vremena vukli one teške knjige ga nisu imali, upisničari, zapsiničari ga nemaju”, kaže Štulić i dodaje da su ti dodaci uračunati u iznos plaće od 629 eura.

Štulić je htjela slikovito prikazati što od te plaće može pa je napravila račun po kojem ispada da ako svojoj dvoje djece i sebi napravi dva sendviča po danu da mjesečno potroši 324 eura. “S time da smo ručak preskočili”, napominje Štulić i dodaje da kad se uz to zbroje režije da joj od plaće ne ostane ništa. .

Kroz suze je rekla da joj je drago što joj je jedno dijete odustalo od odlaska na maturalac jer zna da ga ne bi mogla priuštiti.

“Trošim 50 eura za goriva za automobil star 23 godine. Neću ga u dogledno vrijeme mijenjati, iako mislim da neće proći tehnički. Ne znam što ću dalje”, kaže Štulić.

Također kaže da 50 eura mjesečno izdvaja i “na kupnju najosnovnijih od najosnovnijih namirnica i higijenskih potrepština”. “Kad dođe plaća kupim kilogram ili dva mesa, koje se onda rasporedi na komad i tako se koristi. Voće i povrće niti ja niti moje kolege odavno ne kupujemo na kilograme već na komad. Život te natjera da se snalaziš svakako”, kaže Štulić.

Opisala je kako odlazi u Petrinju i kupuje povrat kruha i peciva, kojeg dobiva po sniženoj cijeni, a onda ga smrzava i vadi kad joj treba. Napomenula je da je to radila često u kasno u noć da je djeca ne skuže, ali da su i ona već velika i da razumiju sve.

“Snalazim se svakako i nije lako”, kaže Štulić.

“Radim svašta i od rada ne bježim”

Na pitanje radi li druge, dodatne poslove, rekla je da kao državni službenik ne bi smjela. “Ali radila sam svašta i ne bježim od rada. Od sortiranja krumpira, branja graha, čistila sam buće. Sve poslove na jedan dan. Ne sramim se nijednog posla kojeg sam radila i pošteno idem na svoj posao svaki dan i odradim svoj posao”, rekla je Štulić.

Rekla je, i napomenula da je lako provjeriti, da na svoj posao na sudu dolazi često prva, u 6 i 30 ujutro te da s posla često odlazi i posljednja.

“U toj situaciji gdje ti živiš tako i ne možeš preživjeti od svog rada i prisiljen si hodati okolo radit da bi preživio, vjerujte da je užasno teško. Najteže je kad vas djeca nešto traže, a nemaš tom djetetu za dat sok u gradu. Kad mu nemaš sada čovjeku od 18 godina, koji su nedavno završili školu, nemaš mu dati novca za kavu teško je”, kaže Štulić. “I moja djevojčica isto tako”, kaže.

Na pitanje kako joj je zdravlje, kaže da je “ponosna vlasnica tri čira ne želucu”. “Oni su uzrokovali refluks koji mi je pojeo glasnice na način da teško pričam. Desna glasnica mi je bila tanka kao konac”, kaže Štulić.

Kaže da izuzetno voli svoj posao i da ne bi radila posao zapisničara da ga ne voli. “Nekome će biti smiješno, ali ja volim pisati. Uživam u tom poslu. I u tim dugim raspravama. I onda ti bude još teže jer toliko voliš svoj posao, sav si u njemu i znaš ga, i odgovorno ga radiš”, kaže Štulić.

“Propustila sam užasno puno s djecom”

Govorila je i štrajku radnika. “Kao netko tko vjeruje u socijlanu osjetljivost, empatiju i dala sam se i dušom i tjelom u za to sve i onda sam došla tamo i vidjela sve te moje ljude, koji imaju iste probleme kao i ja, jer jednako živimo, udarile su me emocije. Rasplakala sam se”, rekla je Štulić.

Kaže da je na štrajku nosila transparent i moja djeca žele na more. Objasnila je da je htjela baš taj tranasparent jer njena djeca, koja sada imaju 18 godina, posljednji pout more vidjeli kad su imala sedam. “Propustila sam užasno puno s njima vjerojatno su ga htjeli, ja samo naslućujem da su ga htjeli, jer oni mene štite i pokušavaju sakriti od mene da ne vidim njihovu zabrinutost i tugu. Štite me cijeli život”, kaže Štulić.

Dodaje da je pozitivna osoba koja će dozvoliti si da potone i da to djeca vide na njoj. Ističe i da kad joj je bilo najteže da je uvijek pokušavala biti ona vesela mama koja sa svojom djecom pleše i veseli se.

“Moja djece koliko god se ja trudila sakriti sve to što sam proživljavala i način na koji sam pokušavala njima pružiti bolji i ljepši život, uvjerenja sam da su shvatili još dok su bila djeca”, kaže Štulić.

“Glad ne smije biti u kući, djeca moraju imat”, naglašava.

Koliko bi povišica koju tražite pomogla da dostojanstvenije živite.

“Kad bi se netko smilovao i dao 400 eura u današnjoj situaciji s inflacijom kakva je, daje mi nadu da bi možda malo lakše preživjela mjesec. Ne bi mi se dogodilo da sredinom mjeseca po kući skupljam cente za kruh, a možda bi si mogla prištiti i kavu s curama pod pauzom”, rekla je Štulić.

