Kakvo nas vrijeme čeka sljedećih 8 dana? Dio Europe pod novim toplinskim valom

Lovro Domitrovic/PIXSELL

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će ujutro na sjevernom i srednjem Jadranu i poslijepodne u unutrašnjosti uz lokalne grmljavinske pljuskove.

Ciklona nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije i s njom povezan frontalni sistem sporo se premješta nad europsko kopno. Nad Sredozemnim morem pod utjecajem Azorske anticiklone područje je vedrine temperature zraka zbog pritjecanja toplog afričkog zraka rastu te prognoziramo novi toplinski val koji će zahvatiti Pirinejski poluotok i južnu Francusku.

Manja količina nestabilnog vlažnog zraka nad Jadranom uzrokuje lokalne nestabilnosti i povećanu naoblaku s mjestimičnom grmljavinom.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će ujutro na sjevernom i srednjem Jadranu i poslijepodne u unutrašnjosti uz lokalne grmljavinske pljuskove. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bile su od 11 do 15, a na Jadranu od 18 do 22.

Poslijepodne će na Jadranu zapuhati slab do umjeren maestral, a u Slavoniji i Baranji istočnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 23 do 27, na Jadranu od 28 do 31.

Sutra u subotu prohladno jutro u unutrašnjosti s mjestimičnom maglom i jutarnjim temperaturama između 12 i 17. Na Jadranu sunčano, tiho s jutarnjim temperaturama od 17 do 20 C. pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer u planinskim krajevima unutrašnjosti i u zaobalju umjeren razvoj oblaka uz, mjestimice, kratkotrajne izolirane pljuskove. Poslijepodne na Jadranu umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 31°C.

Od nedjelje prognoziramo osam dana stabilnog sunčanog vremena. Vedre noći zbog hlađenja prizemnog sloja zraka mogu u unutrašnjosti biti praćene niskom prizemnom maglo i sumaglicom. Na Jadranu navečer i noću slab burin, a tijekom dana maestral. Temperature zraka u porastu, tako da će najviše dnevne u unutrašnjosti i na Jadranu biti oko 33C.

Temperatura mora je ugodna za kupanje od 24 do 27.

Oprez, UV indeks visok, a u planinskim krajevima unutrašnjosti vrlo visok.

