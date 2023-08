Jeo je jaja svakoga dana. Evo što mu se dogodilo

Podijeli :

Shutterstock

Jaja su brz i praktičan izvor proteina, vitamina i drugih hranjivih tvari. Pored toga su i ukusna. Ipak, treba li ih jesti svaki dan?

Eksperiment novinara koji se bavi temama iz domene zdravlja doveo je do nekih odgovora, piše The Healthy.

Dugo vremena se smatralo da jaja dovode do visokog kolesterola i bolesti srca. Posljedjih godina su studije, poput one objavljene 2018. u Nutrientsu, pokazale da jaja takvu lošu reputaciju ipak nisu zaslužila.

Dio toga bio je rezultat kolektivne nesvjesnosti da postoji dobar kolesterol i loš kolesterol. Blog klinike Mayo, na primjer, kaže da bi mesne prerađevine s visokim udjelom masti i natrija moglo više povećati rizik od srčanih bolesti nego što to čine jaja.

Istina o kolesterolu u jajima

Istina je, kaže registrirana dijetetičarka Johna Burdeos, da su jaja bogata hranjivim tvarima i proteinima, kao i da su dobar izvor drugih vitamina i minerala, uključujući vitamine topive u mastima (A, D, E i K), B vitamine, folate i kolin. “Za jaja se kaže da su ‘savršeni protein’ jer sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina i također su izvor antioksidansa (selena i karotenoida u žumanjku), koji potiču zdravlje očiju”, kaže Burdeos.

Jedno izuzetno veliko jaje nudi osam grama proteina i šest grama masti za 80 kalorija. S obzirom na sve zdravstvene dobrobiti jaja, novinar Jaime Stathis odlučio je jesti jaja svaki dan tjedan dana.

Jeo jaja svak dan

Ljubav prema jajima u njegovom je slučaju počela još u djetinjstvu, a odrastajući je otkrio da jaja nisu samo doručak i da su sastojak mnogih ukusnih jela koja se nude širom svijeta.

Znate li prepoznati svježa jaja po izgledu žumanjka? Evo jedan jednostavan trik

Osim njihove hranjivosti, dio privlačnosti kod jaja je to što su tako jednostavna za pripremiti, a nude široku paletu okusa. Za početak tjedna jedenja jaja, upotrijebio je ostatke lososa i napravio fritaju. Poslužio ih je s rikulom koju je zalio limunom i maslinovim uljem, a sve je obogatio feta sirom.

Sljedeći dan je bio naporan jer je žurio pakirati se za put pa je uzeo mini quiche s lokalnog imanja. Polovicu je pojeo sa salatom za ručak, a u ostacima je uživao za doručak sljedećeg jutra prije nego što je otišao, opisuje svoje kulinarsko putovanje s jajima u glavnoj ulozi.

Tjedan dana jedenja jaja naveo ga je na općenito zdraviji izbor hrane, kaže. Tako je u hotelu umjesto muffina sa šećerom izabrao dva tvrdo kuhana jajeta za doručak, a primijetio je da je zbog toga bio sit duže nego što bio bio da se odlučio za muffin.

Namirnica koju trebate dodati jajima za doručak – ako želite brže smršaviti

Koliko su jaja zdrava?

Blog Sveučilišta Harvard ističe da su prethodne zdravstvene smjernice sugerirale da pojedinac ne bi trebao jesti više od jednog do dva jaja tjedno jer jedno jaje ima oko 200 miligrama kolesterola, a dnevna granica je bila 300. Međutim, to se promijenilo. Danas Harvard Health kaže: “Prosječna zdrava osoba vjerojatno neće imati nikakve štete ako pojede do sedam jaja tjedno.”

Registrirana dijetetičarka nutricionistica Blanca Garcia kaže da je važno zapamtiti da iako su jaja “vrlo hranjiva… to ne daje zeleno svjetlo za jedenje jela od tri jaja svaki dan”.

Stathis je, po završetku eksperimenta, rekao da je jeo dva jaja dnevno, ponekad tri.

“Ubuduće ću imati pri ruci tvrdo kuhana jaja jer su savršen međuobrok s visokim udjelom proteina prije treninga ili kao međuobrok usred dana. Nastavit ću raditi omlete, fritaje i quicheve kao jednostavne, ali zdrave načine za iskoristiti ostatke povrća, mesa i sira”, kazao je.

Savjet: Ne pribjegavajte ovakvim eksperimentima na svoju ruku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.