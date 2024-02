Kekin: “Kada je u pitanju afera na Geodetskom fakultetu možemo postaviti tri pitanja”

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala raspravu o raspuštanju Sabora koja se vodila u srijedu do ranih jutarnjih sati, ali optužbi Ureda europskog tužiteljstva (EPPO).

Kekin kaže da je u pitanju afera na Geodetskom fakultetu možemo postaviti tri pitanja. “Prvo je pitanje, ako se radi o našem novcu, što tu onda radi EPPO jer to nije njihova nadležnost. Drugo pitanje je, ako su to nacionalna sredstva zašto je to tako. Snimanje zgrada nakon potresa moglo se pravdati kroz fond solidarnosti EU-a, zašto su to onda plaćali građani Hrvatske. I treće pitanje je zašto bi to uopće bilo bitno čiji je novac, pričamo o javnim sredstvima svakako”, rekla je.

Plenković o aferi na Geodetskom: Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno ako u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a

Kaže kako je Plenkovićeva poruka EPPO-u i njihovoj ravnateljici bila neprimjerena. “On nije taj koji treba štiti interese HDZ-a na način na koji to sada radi. Ako EPPO procjenjuje da ima razloga istraživati na Plenkoviću je samo da se makne sa strane. Pozivanje DORH-a i Uskoka? Pa znamo da su predmeti protiv njegove ministrice Žalac stajali godinama po ladicama dok nije došao EPPO”, dodala je.

“Vidjeli smo da je premijer branio svoje ministre sve dok ih nisu u lisicama odveli. On je tvrdio da je Žalac najbolja i da nitko tako nije znao s europskim novcem kao ona, a vidjeli smo kako je znala. Ni Obuljen Koržinek ne može pobjeći od svoje odgovornosti, a Plenković se ne može dozvoliti još jednu aferu sada i vidimo kod njega strah”, navela je.

O raspravi na Saboru kaže da su uvrede dolazile samo sa strane HDZ-a. “Ja sam navodila dokazane krađe i lopovluke HDZ-a, a oni su ti koji su nam mjerili domoljublje i zastave. Oni koji kradu nama mjere domoljublje”, istaknula je.

O mogućim koalicijama kaže da “Domovinski pokret namiguje Plenkoviću”. “Treba se zapitati koji je koalicijski potencijal HDZ-a. Mislim da je za to najbolji kandidat DP i da su svi ovi njivi koraci kao i suzdržano glasanje jednog njihovog zastupnika za Turudića”, rekla je Kekin.

O koaliciji SDP-a i Možemo kaže da je važna izlaznost i da ne stoji da će predizborna velika koalicija izvući birače. “Mi mislimo da to nije tako nego da je individualni izlazak najbolji način da pokažemo svoju energiju i viziju”, dodala je i pozvala se na izbore u Zagrebu, ali i one u Poljskoj.

