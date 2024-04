Kekin o tome tko stoji iza HDZ-ovih oglasa: “Naš zakon kaže da strane stranke ne smiju sudjelovati na našim izborima”

Podijeli :

N1

Ivana Kekin iz stranke Možemo je gostovala u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirala predstojeće parlamentarne izbore.

Kekin se osvrnula na to da Andrej Plenković ne želi debatirati s nikim. “To je snižavanje demokratskih standarda. Nikada nismo imali to da se kandidati za premijera ne sučeljavaju. To je važno za građane, neovisno o tome koliko visoko mišljenje Plenković ima o samome sebi. Važno je da birači čuju kako će sve političke opcije odgovoriti na bitna pitanja poput ekonomije, zdravstva, obrazovanja i slično”, rekla je.

Nada se da nećemo doći do polarizirajuće situacije. “Svi građani imaju sada niz stranka i opcija koje zagovaraju ono što bi oni htjeli. Pozivam sve medije da zovu premijera u debatu. Niti jedna debata nema tu razinu vidljivosti kao debata premijerskih kandidata”, dodala je.

Zašto mladi ne izlaze na izbore i što misle o Plenkoviću na TikToku? “To je stvarno cringe, apsolutno susramlje”

“Društvene mreže su važne jer su to kanali preko kojih možete doći i do mladih. S druge strane, ne može se preko njih nadoknaditi kontakt s građanima. No to nisu veliki skupovi kao što to radi HDZ, to su neka bivša vremena. HDZ je na TikToku od jučer, kada su im rekli da bi to bilo dobro. Mi želimo biti na trgovima i ulicama dostupni građanima”, navela je.

Iz Možemo su danas uočili moguće nezakonitosti u financiranju predizborne promidžbe HDZ-a odnosno uplitanje poljske ekstremne desnice u izborni proces u Hrvatskoj plaćanjem oglasa HDZ-a.

“Ono što smo mi danas uočili smo je da ispod online reklama HDZ piše da ih oglašava Izborni komitet poljske stranke Pravo i Pravda. To je konzervativna poljska antidemokratska i izrazito desna koja je prošle godine izgubila izbore. Naš zakon kaže da se strana tijela, niti strane stranke, ne smiju sudjelovati na našim izborima. Imamo i hrvatsku stranku Pravo i pravda i to su Kolakušić i Sinčić, to je kopija poljske stranke. Pa bi i njih, i HDZ, trebalo pitati zašto s poljska stranka miješa u hrvatske izbore”, rekla je.

O mogućem poništavanju izbora od strane Ustavnog suda kaže da su jasno rekli da je ostavljena zona nejasnoća. “Nije sasvim jasno što to znači u pogledu slobode govora. Nas ta situacija djelom zabrinjava i pozivamo da se prije izbora izjasne svi je li kampanja prošla korektno i da možemo ići na izbore. Udar na demokratske procese bi bilo poništavanje izbora nakon što se održe”, napomenula je.

Biskupi se oglasili zbog izbora, građanima poručili da se ne daju zavesti

Što se nekih poteza tiče, navodi da je potrebna i reforma poreznog sustava, a što uključuje u porez na nekretnine i oporezivanje ekstra profita. “Svi će to reći, ali pogledajte što priča HDZ sada, a što su pričali prije četiri godine. Pričali su tada da treba jačati primarno zdravstvo, a ono je sada svedeno na nulu”, rekla je Kekin.

Osvrnula se i na izjave Hrvatske biskupske konferencije, a njihovo miješanje u izbore smatra skandalozno. “Oni se financiraju od strane svih građana, javnim novcem, pa je suludo da se dozvoljavaju aktivno poručivati vjernicima i vjernicama za koga glasati. Isto tako je sramotno od njih miješati se u reproduktivna prava građana. Trebali bi se držati svog djelovanja, a ne se direktno petljati u politiku jer to ne priliči jednoj sekularnoj državi”, dodala je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.