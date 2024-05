Kekin tvrdi da i ova afera pokazuje poveznicu HDZ-a i DP-a: “I Vučić bi mogao učiti od našeg premijera”

Podijeli :

Ivana Kekin iz stranke Možemo gostovala je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirala i novu aferu u kojoj je uhićen pomoćnik ministrice Nine Obuljen Koržinek zbog sumnje da je oštetio europska sredstva za obnovu od potresa.

Kekin kaže da ministrica pojačava dojam i da je govorila da se pomoćnik možda zabunio oko nekih brojki. “Danas vidimo da je on uhićen i da su djelatnici ministarstva bili upleteni, ministrica se ponaša kao da to nema veze s njom i napada one koji su priču otkrili, od novinara za koje je govorila da su maliciozni, do toga da se sam premijer obrušavao na EPPO na što je reagirala i sama Laura Kovesi“, rekla je.

“Nije ministrica Obuljen Koržinek prvo suho zlato, a kako ju je nazvao Plenković. Hrvatskim građanima je svejedno krade li se europski novac ili novac iz proračuna jer to je sve naš novac”, dodala je.

“Neka nam prvo Plenković pokaže tih 76 ruku pa ćemo vidjeti tko će biti ministar i u vladi. Uhićen je visokopozicionirani djelatnik ministarstva koji je došao u vrijeme Zlatka Hasanbegovića, tu je još jedna poveznica između HDZ-a i DP-a”, navela je.

O Plenkovićevom nabrajanju da je ljevica korumpirana kaže da je to bizarna logika. “Pokušava uvjeriti da su svi korumpirani osim HDZ-a. I Vučić bi nešto mogao naučiti od našeg premijera. To je opasno za demokraciju, to brisanje granica između istine i laži. On nema dokaze, on to radi da bi ta optužbama postala besmislena”, tvrdi Kekin i dodaje da nema nitko ni blizu tko bi mogao biti konkurentan Plenkovićevom HDZ-u po pitanju korupcije.

