Dorian Hiršl, kardiotorakalni kirurg iz KBC-a Rebro jedan je od liječnika koji izvode najkompliciranije operativne zahvate u hrvatskim bolnicama, transplantacije organa. Nedavno je tim hrvatskih liječnika presadio pluća 11-godišnjem djetetu, a u drugoj operaciji je 45-godišnji pacijent istovremeno dobio novo srce i novu jetru.

“Postoje stotine kotačića koji se vrte paralelno i izvući jedan dovelo bi do raspada sustava. Transplantacija ne bi bilo bez cijelog tima”, kaže Hiršl o tome zašto ne voli da ga se naziva voditeljem tima.

S transplantacijom pluća u KBC-u Zagreb se počelo prije oko dvije godine, a dosad je izvedeno 20 uspješnih presađivanja, otkrio je našoj Ivani Tomić u Newsnightu. “12. mjesec je bio stvarno udaran, napravljene su četiri bilateralne transplantacije, obostrane. I sinoć smo izveli jednu”, kaže.

Za oporavak je potrebno četiri do pet dana u intenzivnoj, dok organizam prihvati novi organ, zatim rehabilitacija koja traje oko mjesec dana, objašnjava. “Pacijenti, osim ovog kirurškog i intenzivističkog dijela, moraju proći rehabilitaciju, oni ponovno uče disati… Dugogodišnji manjak kisika dovede do toga da drugačije dišu i onda kad dobiju nova pluća, moraju ponovno naučiti. Transplantacija pluća je jedan kompleksan postupak i treba ga raditi ‘po kuharici’, puno veći centri od nas su sve probali i mi imamo vrlo dobre, izvrsne rezultate”, kaže.

Nedavno je izvedena i transplantacija pluća kod 11-godišnjeg dječaka, ali i transplantacija srca i jetre kod 45-godišnjeg pacijenta. Hiršl kaže kako je ova dvostruka transplantacija vrlo specifičan postupak zbog kratkor roka u kojemu se srce mora ugraditi nakon što se uzme od donora. “Što se tiče djeteta, to je dijete koje je transplantacijom matičnih stanica liječeno od leukemije i nažalost je razvilo sustav odbacivanja organa. Dugo smo čekali organ za njega, u Europi je malo pedijatrijskih donora. Imali smo tu sreću da je dijete dobilo pluća iz Hrvatske, bili su idealni uvjeti za tu operaciju. Sve je prošlo odlično”, govori.

U Hrvatskoj, otkriva, ima puno donora. “Imamo sreću da su ljudi izrazito senzibilizirani da bi organi njihovih najbližih mogli nekome podariti novi život. Teško je jer se jedan život gasi, ali kad se nakon 10, 20 sati operacije pacijenti probude, nekako je lakše preko toga prijeći…”, govori.

Kako izgleda transplantacija?

“Kada koordinator dobije izvještaj o organu koji bi potencijalno mogao biti za nekog od naših pacijenta, to je poziv da je donor npr. u Njemačkoj i pisani izvještaj o svim kriterijima je li neki donor pogodan za vašeg pacijenta. To se obično događa u gluho doba noći. ako je donor pogodan, kreće organizacija puta i eksplantacijski tim kreće po taj organ. On može biti na katu iznad, a može biti i u Belgiji, Njemačkoj… Ako je u Hrvatskoj, najčešće se ide autom. Pluća mogu izdržati sedam, osam sati ishemije, ima se malo više vremena. Proces eksplantacije traje dva sata, onda se pluća spakiraju, kreće se natrag pod pratnjom policije. U dvorani se već priprema pacijenta, stalno smo u kontaktu. Od trenutka kad taj eksplantacijski tim krene, za oko 16 sati sati je jučer bilo sve gotovo. Izdrži se, dok ste u sali mislite kako odraditi posao, tu je i adrenalin. Onda kad sve završi, ugase se svjetla i imate malo vremena za odmor do sljedećeg poziva”, kaže.

Pacijenti su, govori, iznad svega pa se i s godišnjeg dolazi kako bi se pacijentima presadili organi.

