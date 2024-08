Koja je razlika između Rafalea koje su kupile Hrvatska i Srbija?

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Srbija je objavila da kupuje 12 borbenih aviona Rafale od Francuske.

O razlikama između Rafalea koje je kupila Hrvatska – šest ih je već stiglo – i zrakoplova koje nabavlja Srbija – kao i sustavu HIMARS u vojnoj zrakoplovnoj bazi na Plesu – govorio je za HRT brigadni general Davor Tretinjak, načelnik Sektora za naoružanje i opremu Ministarstva obrane.

Milanović: Plenković leti avionom iz Gorice u Dugo Selo

Vijest o kupnji Rafalea u Srbiji, ponajprije u Vučiću naklonjenim medijima, dignuta je na n-tu potenciju. Čak su se mogle čuti ocjene da vrlo brzo stižu i to potpuno borbeno opremljeni. Srbija nije članica NATO-a, s obzirom na takav status, kakav je ona ugovor u ovom trenutku mogla potpisati?

“Pa, ono što se čulo iz medija, posebno zapadnih, da je sklopljen ugovor u vrijednosti otprilike 2.7 milijardi”, rekao je brigadni general Tretinjak.

“Ja ću vam odgovoriti da je Hrvatska na jedan drugi način sklopila četiri ugovora, znači u ‘total packageu,’ odnosno u cjelokupnoj ponudi koja uključuje i obuku i dodatno naoružanje s posebnim tvrtkama proizvođačima naoružanja, kao i krovni sporazum na razini vlada Francuske i Republike Hrvatske, koji jamči isporuku Hrvatskoj Rafalea F3R u potpuno istoj konfiguraciji i bez ikakvih ograničenja. Naš ugovor je bio težak nešto ispod milijarde”, nastavio je.

“Pristup aplikacijama koje su na Rafaleu imaju samo NATO članice”

Da bi se Rafale ili neki drugi zrakoplov zapadnog tipa uopće mogao borbeno opremiti, nužno je dobiti niz odobrenja. Proces se razlikuje za zemlju članicu od nečlanice NATO-a.

“Načelno da, ali morate shvatiti da je to jedan dugotrajan proces do same isporuke i uvođenja takvih aviona u borbenu uporabu”, kazao je. Pojasnio je da se radi o “posebnoj navigacijskoj komunikacijskoj opremi, podatkovnim taktičkim linkovima i posebnom naoružanju koje koriste NATO članice u borbenim operacijama”.

“Pristup tim aplikacijama koje su na našem Rafaleu imaju samo NATO članice ili uz posebno odobrenje većine članice NATO-a ili posebno odobrenje američke vlade”, naglasio je.

“Da bi to se ovako malo slikovitije shvatilo, ja ću vam reći da ja imam iPhone, znači da bi ga koristio u potpunoj konfiguraciji, moram imati sve na njemu dostupne aplikacije. Ja imam dostupne na svom iPhoneu sve dostupne aplikacije jer sam članica NATO-a. Međutim vi, vi ste naručili novi takav iPhone, ali nemate dostupnost tih aplikacija jer niste članica NATO-a”, dodao je.

Srbija neće dobiti avione s punim naoružanjem

Kad Srbija može očekivati da avioni postignu punu borbenu spremnost? “To je teško reći, otprilike 200-250 aviona se radi koji su već naručeni. Pretpostavljam da je isporuka između 2028. i 2030. godine”, kazao je.

Dodao je da, što se tiče Hrvatske kao članice NATO-a, u strateškom i sigurnosnom smislu za nas se ništa nije promijenilo. Po sadašnjem ugovoru Srbija neće avione dobiti s punim naoružanjem.

U 11. i 12. mjesecu nova dva Rafalea dolaze u Hrvatsku

Krajem travnja u Hrvatsku je stiglo šest Rafalea. Kakvi su se oni dosad pokazali, imaju li piloti zamjerke? “Rafalei lete svaki dan i noć, obuka se kontinuirano provodi”, otkrio je.

“Zamjerke imaju samo stanovnici Velike Gorice, kako čujemo. Tih naših šest aviona non-stop lete, dečki provode obuku, dio naših pilota je već završio obuku i dio završava obuku. Sve će biti završeno otprilike 2025. godine kad slijedi, odnosno završava sljedeća isporuka”, ustvrdio je.

Još dva aviona dolaze do kraja godine i još četiri u sljedećoj godini. “Sredinom 11. i početkom 12. mjeseca. Mi znamo točne datume, dane, sve je dogovoreno. U roku od osam mjeseci svi Rafalei će biti u Republici Hrvatskoj”, naglasio je. Dodao je da je “sve iskonfigurirano i pripremljeno” da svi avioni budu smješteni.

Nabava raketnog sustava HIMARS za Hrvatsku

SAD je odobrio Hrvatskoj kupnju vrlo moćnog raketnog sustava HIMARS. Kakvi se koraci trebaju poduzeti da bi taj raketni sustav došao u Hrvatsku? Tretinjak je kazao da su svi koraci poduzeti i da je to praktički “riješena stvar”.

“Radi se o jednom mobilnom, višecijevnom raketnom sustavu dometa od 70 do 300 kilometara. Trenutačno ga posjeduju tri europske zemlje. Bit će još narudžbi, zajednička je nabava. Mi očekujemo da će do kraja godine sigurno biti potpisan ugovor”, rekao je.

Vrlo učinkovitim se taj sustav pokazao upravo u Ukrajini. “Služit će i našoj kopnenoj vojsci i mislim da će biti jednako učinkovit”, dodao je brigadni general Tretinjak.

