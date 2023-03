Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Nakon gubitka reizbora za Pantovčak, slabo se pojavljivala u javnosti. Međutim, u zadnje vrijeme bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sve je češće u javnosti i po medijima.

Njeno posljednje pojavljivanje u javnosti uz dužnosnike HDZ-a, pola Vlade i premijera Andreja Plenkovića, izazvalo je lavinu šuškanja i političkih tračeva da se Grabar Kitarović vraća u političku utrku. Samo je pitanje za koju.

Komunikacijski i politički konzultant Aleksandar Musić kaže da mu se čini da se Kolinda Grabar Kitarović želi aktivirati, pritom ne nužno politički, ali smatra kako u ovom trenutku ni sama nije odlučila u kojem modalitetu.

“Ona u svakoj utrci ima solidne šanse”

Pritom naglašava kako bivša predsjednica u svakom slučaju, na koju se god izbornu utrku odluči, ako i kad se odluči, u njoj neće biti bez izgleda za uspjeh. Naime, Musić ističe kako su za pobjedu u političkoj utrci potrebni vidljivost i prepoznatljivost, a da tih atributa bivšoj predsjednici ne nedostaje.

Zanimalo nas je kakve bi šanse Kolinda Grabar Kitarović imala u srazu sa Zoranom Milanovićem.

Musić kaže kako Kolinda Grabar Kitarović kao kandidat za bilo koju utrku za koju bi se odlučila, u definiciji ima solidne šanse, ali da joj naravno to ne jamči pobjedu. “Ono što sudi hoćeš li utrku samo odigrati ili ćeš u njoj pobijediti jest kakav ti je potencijal za mobilizaciju vlastitih birača, pridobivanje neodlučnih i pasivizaciju tuđih birača”, veli Musić.

Također podsjeća kako su u kontrastu prema Zoranu Milanoviću, mediji i javnost prema Kolindi Grabar Kitarović bili skoro pa okrutni.

“Zamjerali su joj stvari koje njemu ne zamjeraju. Njoj se zamjerala težina, a on je nakupio tko zna koliko kila otkako je na Pantovčaku pa to nitko ne komentira. Njena izjava koja je bila rubna, smatrala se prvorazrednim skandalom, a njegove, a ispali ih u svakom nastupu dvadeset, to je kao fora”, podsjeća politički konzultant.

Usporedio je i način rada bivše predsjednice i trenutnog predsjednika. Kaže kako je Hrvatska od Kolinde Grabar Kitarović osim globalnog imidža i percepcije, što nije zanemarivo – na kraju dana imala i konkretne, opipljive koristi.

“Ona je na račun svojih veza i obilazaka svijeta hrvatskom gospodarstvu priskrbila puno ugovora visoke dodane vrijednosti, najviše IT sektoru i vojnoj industriji. Ako se na trenutak zanemare preferencije tko glasa lijevo ili desno, je li netko nekome simpatičan ili nesimpatičan, činjenica je da od nje je hrvatsko gospodarstvo imalo puno konkretnih koristi. Milanović u Hrvatsku, nažalost, nije donio nijedan ugovor. Njega to uopće ne zanima. Baviti se gospodarskom diplomacijom, to je njemu ispod nivoa. A ne da mu nigdje ni ići. Slovenija je najsjevernija točka na kojoj je on bio, a vrhunac borbe za državu na međunarodnoj pozornici je ovo neko kvazisuverenističko bauljanje po Bosni i Hercegovini, a svađa pred domaćim medijima glavna unutarnjepolitička operacija”.

Milanović je kod birača ranjiviji no što se čini

Također, ističe i kako Milanović iako trenutno izuzetno snažan, strukturno gledano hoda po tankom ledu.

Leinert Novosel: “Ovo su prvi simptomi Milanovićevih ambicija za drugi mandat”

Naglašava kako on prirodom stvari zbog svoje jake antihdzovske retorike ima, nevoljko, ali solidan dio birača ljevice te da zahvaljujući toj retorici ima i simpatije dijela birača antihdzovske desnice te da bi se, uz pravog kandidata s ljevice, centra ili desnice, koji bi imali sličnu ili snažniju ponudu u tim segmentima, ta pozicija mogla uzdrmati.

“U njegovom nastupu vidim nagon objedinjavanja različitih biračkih bazena, što ga je dosad služilo, ali kod tih bazena ne postoji dugoročna lojalnost prema njemu kao kandidatu. U slučaju da se pojave kvalitetni izazivači bilo na desnom centru ili desnijoj desnici, ili lijevom centru ili ljevijoj ljevici, sa snažnijom i svježijom protuhadezeovskom retorikom te konkurentnim osobnim brendom, primjerice Marija Selak-Raspudić, Sandra Benčić ili čak i Dalija Orešković, ti će se međusobno nekompatibilni birački bazeni podrške Milanoviću početi ubrzano prazniti”, rekao je Aleksandar Musić.

