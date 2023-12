Komunikacijski stručnjak: Domovinski pokret može jedino s HDZ-om, ali bez Pupovca

Podijeli :

N1

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić je za Newsroom N1 televizije s Ankom Bilić Keserović komentirao političke aktualnosti.

Oporba još uvijek nije prepoznata kao bolje rješenje od HDZ-a

Smjenu predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića oporba je tražila mjesecima, ponajprije zbog afere “plin za cent”, no presudila mu je optužnica zbog protupravne gradnje, nakon koje je premijer Andrej Plenković izjavio kako više nema preduvjeta da ostane na toj funkciji.

Trogrlić je komentirao način na koji premijer komunicira slučaj Barbarić: “Nije nelogično i nije neispravno ako govorimo u zakonskom smislu da se nije poduzimalo ništa dok stvar nije dobila svoj pravni epilog. Međutim, mislim da je politički i komunikacijski to bilo neispravno jer je zapravo aferu koja je eksplodirala u ljetnim danima ponovno primio u krilo u sada. Da je Frane Barbarić smijenjen ovog ljeta kada su se za to stvorili politički i komunikacijski uvjeti, sada ova optužnica ne bi imala značajniji utjecaj. Ovako je ponovno ta tema aktualizirana.”

Zna li se nasljednik Frane Barbarića? Bačić otkrio što se događalo na sastanku vladajućih

“Iako se pokazalo u više navrata da je HDZ imun na afere, ovo im sigurno neće biti plus”, dodao je.

Postavlja se pitanje koliko će samog Plenkovića ova afera politički koštati. Ako Frane Barbarić ostane u HEP-u ta priča bi se i dalje mogla provlačiti…

“Čim se Frane Barbarić makne sa svjetla pozornice i ne bude prvi čelni čovjek, interes prema njemu će biti značajno manji. I danas najveći interes prema njemu ima oporba jer je on jedna od osoba koja se direktno veže uz samog premijera. HDZ je u više navrata pokazao imunost na afere i da ih njihovo biračko tijelo zbog toga neće kazniti. Za to postoji više razloga. Jedan je što su navikli na to, a drugi što premijer Plenković nije osobno vezan uz afere. Također, imamo i oporbu koja nije dovoljno snažna da bi usprkos aferama bila prepoznata kao bolje rješenje. Ne kažem da je tako, kažem da ih percepijski građani ne doživljavaju kao nekoga tko bi mogao u ovom trenutku njihov posao obnašati kvalitetnije”, objasnio je Trogrlić.

“Svaki prosvjed koji traje dugo je potencijalna opasnost…”

Govorio je i o potencijalnim političkim štetama prosvjeda u Slavoniji: “To je nešto što je za njih puno važnija tema od afere plin za cent. Ovdje govorimo o konkretnim ljudima, o problemima koji se tiču velikog broja ljudi i nečega što spada u biračku bazu HDZ-a. S druge strane imaju i Domovinski pokret koji ih lagano gricka. To je po meni nešto gdje će se u čim bržem roku morati donijeti neke odluke, zatvoriti te prosvjede i seljacima koji su izgubili kolinje omogućiti da njihova šteta bude što manja”, kazao je dodajući: “Svaki prosvjed koji traje dugo potencijalna je opasnost za svaku Vladu.”

Radikalne izjave s prosvjeda: “Taj čovjek je zatražio da Milanović izvede neku vrstu državnog udara”

Osvrnuo se i na mogućnosti HDZ-a za koaliranje s ostalim strankama desnice i desnog centra: “Most odbija bilo kakvu suradnju s HDZ-om, a svi ostali odbijaju suradnju s Mostom. S druge strane, Domovinskom pokretu je jedini partner s kojim vidi da može obnašati vlast HDZ, ali bez Pupovca i SDSS-a. Tu je glavna razlika između Domovinskog pokreta i Mosta. Koliko god mu oni stvarali percepcijske probleme, Domovinski pokret HDZ-u ostaje kao potencijalni koalicijski partner, ukoliko sa strankama centra i manjinskim strankama ne uspiju stvoriti profil vlasti kakav imaju danas. Onda bi se potencijalno mogli okrenuti prema desnijoj opciji”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.