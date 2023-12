Radikalne izjave s prosvjeda: “Taj čovjek je zatražio da Milanović izvede neku vrstu državnog udara”

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Prosvjedi svinjogojaca ne jenjavaju, nego se šire, a poruke koje se otamo čuju sve su oštrije pa i radikalnije. "Jučer smo shvatili da su se u prosvjede uključili i pripadnici jedne od dviju ekstremističkih skupina koje su identificirale sigurnosne službe. Ljudi koji bi rušili ustavni poredak nasilnim metodama, prema izvješćima SOA-e, uključili su se kao glasnogovornici ovih kvazipoljoprivrednika i kvazisvinjogojaca", kazao je u nedjelju premijer Andrej Plenković.

U subotu se, na prosvjednom punktu u Kutini novinarima obratio Josip Juretić rekavši da govori u svojstvu predstavnika svinjogojaca i kao jedan od koordinatora te najavivši da će podnijeti kaznene prijave protiv “određenih državnih dužnosnika” za koje “postoji osnovana sumnja i materijalni dokazi da su pronevjerili sredstva iz EU fondova”.

No, Juretić je izjavio još nešto što se u provuklo ispod većine medijskih radara, iako je zvučalo radikalnije od svega dosad izrečenog na prosvjedima svinjogojaca. Pozvao je, naime, predsjednika Republike Zorana Milanovića da “u skladu s člankom 94. Ustava izvede vojsku na ulicu” kako bi “spriječio organizirani kriminal i teror koji se provodi nad građanima i svim stanovnicima Hrvatske”.

“Poziv podsjeća na latinoameričke pučeve”

“Čovjek je citirao krivi članak Ustava, koji nikakve veze nema s temom koju je uveo u raspravu”, kazao nam je politički analitičar Žarko Puhovski.

Spomenuti članak 94. Ustava RH govori, naime, da Predsjednik Republike “brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti”.

“Jedino gdje se o tome u Ustavu govori jest članak 100. stavak 4 gdje stoji da predsjednik ima pravo u slučaju neposredne ugroženosti opstojnosti države narediti upotrebu oružanih snaga uz supotpis predsjednika Vlade. Dakle, Juretić na neki način traži da Milanović izvrši jednu vrst državnog udara, da to učini bez supotpisa jer Juretić i njegovi očito smatraju Plenkovića glavnim neprijateljem i krivcem za situaciju. Nije logično očekivati da bi Plenković to supotpisao jer bi to trebalo ići protiv njega. Osim što se radi o potpunom nepoznavanju sustava, radi se opet o pokušaju tzv. prečaca, da se kroz institucije prođe sjekirom, a ne skalpelom, što podsjeća na latinoameričke državne udare 1960-ih, 1970-ih i 1980-ih kada se demokratski izabrane političare unaprijed optuživalo za korupciju pa se smatralo da će vojska svojom moralnom čistoćom i stegom raščistiti stvari. To nikad nigdje nije uspjelo, ali zvuči moćno. Činjenica da se Milanović već godinama zabavlja s povremenim iskakanjem iz ustavnih okvira svoje funkcije ne znači valjda da bi ipak prihvatio ovako primitivan zov u negaciju vladavine prava. Premda njegovo današnje propuštanje da reagira na ovakav javni poziv, iako je o prosvjedu opširno govorio, može biti i razlog za zabrinutost”, rekao je.

Nastupaju kao “pravi Hrvati”, a paraliziraju Hrvatsku

Na svu sreću, dodao je, Milanović nije reagirao.

“To se može tumačiti time da nema puno drugačiji stav od Vlade pa se ne voli očitovati na način koji bi se mogao razumjeti kao podrška Vladi. No, u zraku je ostala ta tipična desničarska ideja – proglašenje izvanrednog stanja. Kao argument za to izvanredno stanje, Juretić je rekao da je došlo do prevare s EU fondovima. Ne mogu znati koliko je to točno, ali teško da bi se to rješavalo vojskom na ulicama. Onda je u drugom koraku rekao da bi se moglo pozvati i Ured Europskog tužitelja u Hrvatskoj jer se radi o EU fondovima. No, u tome imate kontradikciju – hoće se patriotski naboj jer, kažu, nema Hrvatske bez svinjokolje, nema suverenosti bez domaće hrane, i u rezervi imaju nešto što je nijekanje hrvatske suverenosti – europskog tužitelja”, kazao je.

Puhovski napominje kako je socijalna većina u Hrvatskoj desno orijentirana.

“Među onima koji nisu neposredno politički motivirani za djelovanje puno lakše će se naći razumijevanja, čak i simpatije za desne, nego za inače puno rjeđe lijeve aktivnosti pa i ispade. To se sad opet pokazalo tako što je ljevica odlučila da se uglavnom ne bavi ovim svinjogojskim prosvjedom, dok se desnica njime bavi. Ovo kotrljanje po cestama dovelo je do paradoksa da ljudi braneći svoje interese, koji se prije svega odnose na kolinje, smatraju da moraju nastupati s hrvatskim zastavama, da pokažu da su oni pravi Hrvati. A onda kao pravi Hrvati dolaze u sukob s hrvatskom policijom onemogućavajući Hrvatsku da funkcionira jer bez prometnica društvo je paralizirano”, ističe.

“Spontani prosvjedi najčešće otkližu udesno”

Kaže i da takva zbivanja (“šatoraši”, “klečavaci” i slični) koja više ili manje počnu spontano ili počnu organizirano pa se nastave spontano, najčešće otkližu udesno.

“Mi, primjerice, nemamo ljevicu u Katoličkoj crkvi, među teolozima, za razliku od većine europskih katoličkih zajednica. Mi nemamo spontane ljevičarske reakcije na socijalne nepravde, nego se prosvjedi iskazuju klizanjem udesno i s intelektualnom potporom teorija zavjere. U konkretnom slučaju govori se o nebrizi za Slavoniju i hrvatsko selo te o pogodovanju uvoznim lobijima. To bi mogao biti nekakav argument kada bi se netko pomučio i pokazao nekakvim podacima o čemu je riječ i je li istina što Vlada tvrdi – da je do sada Hrvatska (zbog afričke svinjske kuge, nap.a.) ostala bez otprilike 3 posto svinja, dakle da taj potencijal Hrvatske nije bitno oštećen. A prosvjednici tvrde da iduće godine neće biti kobasica, kulena i tomu slično”, ističe.

Desničarsko žalovanje za čvrstom rukom

Puhovski smatra da ta “spontana desničarska atmosfera” u javnosti dodatno biva naglašena upravo time što se nije reagiralo na poziv predsjedniku Republike da izvede vojsku na ulice.

“To po sebi nije protuzakonito, ali ideja da predsjednik izvodi vojsku na ulice nije dio njegovih ovlasti u normalnim okolnostima. On ima ovlasti da brine za funkcioniranje sustava u situacijama prirodnih nepogoda, odnosno katastrofa prvog reda poput teškog potresa, poplave ili agresije na Hravtsku. No takve situacije očito nema pa se zapravo radi o spontanom desničarskom žalovanju za nedostakom čvrste ruke. To je ono što desnicu u Europi i svugdje u svijetu povezuje, a kod nas primitivnije nego drugdje”, dodaje.

Na pitanje je li Plenković mudro postupio spomenuvši da SOA prati dvije ekstremističke skupine čiji su se članovi infliltrirali u prosvjed svinjogojaca, Puhovski kaže da premijer to nije trebao spominjati.

“Time se tajne službe dovode pod reflektore javnosti, što je mimo logike tih službi. I tjera se SOA-u da svoje nalaze koje, koliko znam, šalje premijeru i predsjedniku, direktno ili indirektno pušta u javnost da bi samu sebe opravdalo. Kad-tad će netko reći da su to Plenkovićeve izmišljotine pa će on reći da ima dokumentaciju i na koncu će se tražiti da Daniel Markić (direktor SOA-e) ili netko drugi to potvrdi. Umjesto da premijer i predsjednik kontroliraju SOA-u, Plenković dovodi službu u situaciju da kontrolira njega.”

Inicijatori prosvjeda

Taman da se i radi o ekstremistima, kaže Puhovski, ti ljudi nisu inicijatori prosvjeda, kao ni političke stranke koje je Plenković uveo u igru kao nositelje prosvjeda.

“Do prije 10-15 dana te stranke nisu imale takvu veliku ulogu u prosvjedima kakvu im on pridaje. Time im se se radi reklama, a s druge strane se SOA-u dovodi u procjep u kojemu može biti oštećena svojim funkcioniranjem. Po istoj matrici po kojoj Plenković vidi ekstremiste među prosvjednicima, čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava ekstremiste vidi među imigrantima. Time se priključuje desnoj internacionali koja ponovno želi hitlerovsku tvrđavu u Europi a s druge strane želi opravdati i mogući izlazak vojske na ulice. Na koncu, ono što čitavu situaciju oko poziva da vojska izađe na ulice izdiže iznad razine primitivnog incidenta jest činjenica da se takvim postupcima vježbaju granice podrške mogućim izvansustavskim potezima vrha države”, zaključio je Puhovski.

