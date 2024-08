Komunikacijski stručnjak: Pravovjerni HDZ-ovci će uvijek imati prigovor, ali Primorac ima i prednosti

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić komentirao je u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović kandidaturu Dragana Primorca za predsjednika Republike, u čemu je, očekivano, dobio i podršku HDZ-a, iako se s tom strankom razišao prije 15 godina - upravo zbog predsjedničkih izbora.

“On je po istraživanju koje su radili jedan od dobrih kandidata, je li najbolji pokazat će vrijeme”, kaže Trogrlić i dodaje da “sigurno nisu napamet išli u ovu priču”.

“Imali su opciju Anušića, koji je prolazio jako dobro i bio kandidat koji je mogao ujediniti birače desno od centra, ali su odlučili da on ipak ne ide i odlučili se za Primorca. Nisu istražili sve kandidate, samo one za koje je vodstvo smatralo da dolaze u obzir. Nije ga trebalo nagovarati. Kad HDZ stane iza tebe, krećeš s 30 posto plus, to je velika prednost u odnosu na sve neovisne kandidate. On ima mogućnost da zahvati šire biračko tijelo”, govori Trogrlić.

Nisu svi sretni zbog odluke vrha stranke da stane iz Primorca, zbog toga je stranku napustio HDZ-ov veteran Andrija Hebrang, koji je prije 15 godina na predsjedničkim izborima odmjerio snage s Primorcem. Nijedan nije dobio izbore, a Primorac je upravo zbog tih predsjedničkih izbora napustio HDZ. “Sigurno da neće dobiti jednoglasnu podršku, barem u samom početku. Onaj ‘pravovjerni’ HDZ će imati prigovor što se nije išlo s nekim tko je član stranke”, govori Trogrlić.

U HDZ-u nije najlakši proces postići to da svi stanu iza jednog kandidata, dio članova Primorcu zamjeri i već spomenute događaje iz 2009. “Primorac ima i prednosti. Kao nezavisni kandidat može zagrabiti nešto šire nego sam HDZ. Sav pozitivan imidž koji Primorac ima je to što on 15 godina jako vrijedno radi na promociji svoje karijere, što nije karakteristično za ljude koji nisu politički aktivni. Očito je tu uvijek bila prisutna ambicija za daljnji politički agnažman. On sad iz liječničkog odijela ulazi u političko blato. Tek za mjesec dana ćemo vidjeti kakav je njegov rejting i moći ga komparirati sa Zoranom Milanovićem“, govori Trogrlić.

On upozorava i to da će se Primorcu sada izvlačiti sve. “Sigurno on nije ušao u ovo nespreman, bio je ministar u dva mandata i sigurno ima nekog iskustva. Oštrica javnosti nije bila uperena prema njemu zadnjih 15 godina, sad je situacija drugačija, on postaje politički kandidat i svi će govoriti o njemu”, kaže.

“On je jučer jako dobro pazio da ne spomene Milanovića, pogotovo ne u negativnom kontekstu. Siguran sam da će on pokušati ne raditi negativnu kampanju prema Milanoviću. On je jučer istaknuo svoje vrline u kontekstu negativnih pojava do kojih je doveo Milanović, ali njega nije spomenuo i siguran sam da će nastaviti tako, a da će negativnu kampanju prema Milanoviću odraditi HDZ i Andrej Plenković. Milanović je ‘opak igrač’ i nije lako s njim ući u političku utakmicu. Ako mu Primorac postavi taj okvir da je on loš tip koji ide u ad hominem napade… Mislim da će i Milanović ići u tom smjeru, da će napadati HDZ, a prema Primorcu ići s pričom da nije loš tip, ali su ga uvukli u loše društvo. Vidjet ćemo tko će odraditi dio negativne kampanje prema Primorcu”, govori Trogrlić.

Marija Selak Raspudić

Treća kandidatkinja je Marija Selak Raspudić, koja iza sebe ima sjajno odrađen saborski mandat, ali nema podršku velike stranke ni infrastrukuru koja ona pruža.

“Selak Raspudić je odradila vrlo kvalitetan i vidljiv saborski mandat. Uspjela je to napraviti na način koji bi njeno biračko tijelo pozdravilo. Ipak predsjednička kampanja je potpuno drugačiji sport. Ona mora skupiti 10 tisuća potpisa i to nije lako. Ona će se morati baviti stvarima o kojima HDZ-ov i SDP-ov kandidat ne razmišljaju. Ali, dovoljno je različita od oba ova kandidata. Za pobjedu i ulazak u drugi krug joj nedostaje podrška velike infrastrukture, ali ne bih podcjenjivao njezin potencijal. Ne mogu vjerovati da Možemo neće ići sa svojim kandidatom, ne bih se iznenadio da to bude gospođa Kekin, ali može biti i netko drugi”, kaže Trgorlić.

Situacija u DP-u

Trogrlić kaže kako ‘nema straha’ od raskola Domovinskog pokreta jer ta stranka već tradicionalno ima podjele prije izbora.

“Škoro koji je bio ime i prezime te stranke je izašao s velikim brojem zastupnika. Sad im se događa nešto slično. Jedina je konstanta Mario Radić koji je idejni tvorac DP-a i sad izgleda da je izgubio kontrolu nad vlastitom strankom. To se počelo nazirati u trenutku kad je odbio biti ministar. Situacija nije harmonična, slijede izbori na kojima bi on mogao, ne samo izgubiti prevlast, nego biti marginaliziran ili čak izbačen, a to bi bio zaista veliki potres”, govori Trogrlić.

PItanje je bi li Penava i ljudi koji ga okružuju mogli, nakon još jednog raskola, ponoviti veliki uspjeh s parlamentarnih izbora, zaključuje.

