Prijave za porez na nekretnine treba dostaviti do 31. ožujka, evo što je sve potrebno

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Prijave za porez na nekretnine treba dostaviti do 31. ožujka.

Zahtjev za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine građani su dužni dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 31. ožujka, a unificirani obrazac za prijavu s podacima potrebnim za oporezivanje, ali i ostvarivanje uvjeta za oslobađanje od plaćanja poreza na nekretnine, građanima i poduzetnicima dostupan je na službenim mrežnim stranicama Porezne uprave pod nazivom “zahtjev za građane” i “zahtjev za poduzetnike”.

Od vlasnika nekretnine koju se namjerava oporezovati tražit će se osobni podaci, adresa i godina izgradnje nekretnine te odgovor na pitanja je li došlo do promjene obračunske površine nekretnine i promjene namjene nekretnine, piše Novi list.

USKOK se oglasio o velikoj akciji zbog korupcije i utaje poreza: Predlažu istražni zatvor za šest osoba

Oslobađanja plaćanja poreza na nekretnine

Za potrebe oslobađanja plaćanja poreza na nekretnine bit će potrebno odgovoriti na pitanja je li nekretnina namijenjena za stalno stanovanje te je li nekretnina podobna za stambeni prostor uslijed proglašenja prirodnih nepogoda, ili, pak, navesti “ostale razloge” zbog kojih je onemogućena stambena namjena nekretnine, poput informacije da nema krova ili potrebnu infrastrukturu ili da joj je narušena statika, za što će biti potrebno priložiti dokaz da je onemogućeno korištenje nekretnine za stanovanje. Također, vlasnik će biti oslobođen plaćanja poreza ako je nekretnina namijenjena prodaji ili ako je nekretnina preuzeta u zamjenu za nenaplaćena potraživanja i to ako je od dana unosa u poslovne knjige ili od dana preuzimanja pa do 31. ožujka proteklo manje od šest mjeseci.

Nakon što Porezna uprava prikupi sve potrebne podatke, uslijedit će slanje prvih rješenja za naplatu ili oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

“Procjenjuje se da će rješenja o utvrđenoj obvezi poreza na nekretnine stizati u drugoj polovici ove godine, zbog produženoga roka za donošenje i/ili izmjenu odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave u dijelu poreza na nekretnine, ali i zbog povezivanja evidencija te zakonske obveze kojom je nadležna jedinica lokalne samouprave dužna nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke za obračun poreza na nekretnine najkasnije do 30. lipnja 2025”, kažu iz Porezne uprave.

Kazne za osobu koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na nekretnine su od 1.000 do 6.630 eura, pri čemu napominju kako se isto odnosi na prijavu promjene podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na nekretnine, a osobito promjenu obračunske površine nekretnine, odnosno promjenu namjene nekretnine koja utječe na obračun poreza ili dokaze koji utječu na ostvarivanje uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine, navode u Poreznoj upravi.

Popuniti obrazac

Podaci se inače mogu dostaviti ili ispostavi Porezne uprave ili drugom nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje ili naplatu poreza na nekretnine, odnosno tijelima koja su odredili gradovi i općine. No, iz Porezne uprave podsjećaju da ukoliko je ona određena za nadležno porezno tijelo, obrazac zahtjeva se može još od 24. veljače popuniti putem ePorezne, dok se njegova dostupnost putem mPorezna planira tijekom ovog mjeseca ožujka.

Gradovima i općinama je sa zadnjim danom veljače istekao rok do kojeg su trebali odrediti visinu poreza na nekretnine koji je odlukom Vlade od prvog siječnja postao obavezan za sve jedinice lokalne samouprave, a kreće se u rasponu od 60 eurocenti do 8 eura po četvornom metru korisne površine. T​​ime je bilo omogućeno općinama i gradovima da opterećenje poreznih davanja s oporezivanja dohotka djelomično prebace na oporezivanje kuća za odmor. Prema dostavljenim podacima Poreznoj upravi, tu su mogućnost u 2024. godini ​iskoristile 262 jedinice lokalne samouprave čime je, kažu u Poreznoj, postignut pravedniji teret oporezivanja.​​​ Podsjetimo, porez na nekretnine je modificirani porez na kuće za odmor koji je općinama i gradovima bio opcionalan, a ukinut je 31. prosinca 2024. Gradovi koji nisu donijeli odluku o porezu na nekretnine zadržali su postojeću stopu poreza koja je vrijedila za kuće na odmor, dok će one jedinice lokalne samouprave koje nisu naplaćivale porez na vikendice i nisu donijele odluku o novom porezu imati najniži porez od 0,60 eura po kvadratu, poput Osijeka, Varaždina, Koprivnice, Vinkovaca i Čakovca.

Najskuplje u Umagu, Split povoljan

Najvišu stopu poreza od 8 eura po “kvadratu” uveo je Umag, dok su Rovinj i Poreč stopu podigli s pet na 6,25 eura. Zagreb i Rijeka odredili su porez na nekretnine u visini pet eura, kao i većina gradova i općina u priobalju, a Split u visini od 1,99 eura po metru četvornome. Turističke destinacije poput Dubrovnika, Zadra, Opatije, Pule i Šibenika nisu podizale postojeći porez. Dosad je porez na kuće za odmor u potpunosti pripadao gradu ili općini, a sada će 20 posto prihoda od tog poreza odlaziti županijama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok