Pupovac optužio Bulja za politički nemoral: “Znamo što je njegov cilj…”

Podijeli :

Zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Anja Šimpraga održali su konferenciju zanovinare s temom: "Što mi hoćemo, a što drugi hoće s nama u hrvatskom političkom životu."

“Nastavit ćemo zagovarati kulturne i druptvene programe koji će biti usmjerenu ka vidljivosti naše zajednice i izgradnji društva u kojem će se svi osjećati slobodno. U zadnje vrijeme svjedočimo da se naše ime, jezik i pismo, da postaju razlog izljeva mržnje političkih aktera koji na tome grade političku platformu”, kazala je Jeckov.

“Inzistirat ćemo na strožem kažnjavanju govora mržnje”, dodala je. “Važno nam je da se nitko u društvu ne stigmatizira.”

“Nastavit ćemo s izgradnjom i obnovom srpskih kulturnih centara diljem zemlje. Kad je u pitanju socijalna politika, tim pitanjem ćemo se naročito pozabaviti osobito zbog osiromašenih dijelova RH koji su vrlo često naseljeni pripadnicima nacionalnih manjina”, rekla je Jeckov, navodeći da imaju nekoliko ideja koje će pokušati realizirati, poput centara za pružanje pomoći.

Riječ je preuzela Šimpraga. “Jeste li kad skrenuli s glavnom puta u selima gdje su Srbi? Sjećate li se Banije? Naše govore prije nitko nije čuo.”

Kazala je da je posljednjih dana obišla nekoliko sela gdje se po prvi put postavlja asfalt. “Sljedećih dana počet će i radovi na jednom vodovodu u selu u Dalmaciji… Raduje me to, ali koliko je još takvih neasfaltiranih puteva…”

“Mi nismo ostali u rovovima kao oni koji zabranjuju, zastrašuju i zapaljuju atmosferu u ionako ranjenom društvu. Mi stojimo čvrsto na nogama, svjesni izazova”, poručila je Šimpraga.

Pupovac optužio Bulja za politički nemoral

Pupovac je komentirao potez sinjskog gradonačelnika Mire Bulja koji je zabranio održavanje izložbe “Susret na Tromeđi” Inije Herenčić koja se trebala održati početkom rujna u Galeriji Sikirica u Sinju, a koju je sufinanciralo Srpsko narodno vijeće.

“Mi znamo što je cilj gradonačelnika Sinja, a to je da stigmatizirajući i zabranjujući SNV-u održi sebe i svoju stranku u političkom životu i da preuzme one stranke koja je do jučer činila, a danas, budući da je u vlasti, to više ne može činiti kao što je do jučer činila. I to je politički nemoral.

Junačiti se na onom tko je slabiji od tebe, sprječavati da ono malo Srba koji žive u Sinju može zajedno sa svojim sugrađanima, dijeliti baštinu Srba u Hrvatskoj je ne samo protuustavno i protuzakonito, nego i kukavički. Ponovit ću, kukavički”, poručio je Pupovac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Pojavila se nova varijanta covida. Ovo su četiri glavna simptoma Evo u koliko sati počinje jeftina struja. Ako je više koristite, možete dosta uštedjeti