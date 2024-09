Evo u koliko sati počinje jeftina struja. Ako je više koristite, možete dosta uštedjeti

Podijeli :

Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Prije desetak dana Vlada je, predstavljajući novi paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, objavila da od 1. listopada poskupljuju energenti, što je dovoljan razlog za razmišljanja o uštedama.

Iako ostaju na snazi subvencije Vlade na cijene energenata, oni ipak poskupljuju građanima, javnom sektoru i malim poduzetnicima. Električna energija i plin od 1. listopada će, kada paket mjera stupi na snagu, poskupjeti 10 posto kroz sljedećih šest mjeseci.

Stručnjaci za štednju otkrili koji je “magični” sat za uključivanje perilice rublja

Poskupljenje struje nije dobra vijest jer će usprkos zadržavanju subvencija biti udar na kućne budžete.

Zimska i ljetna tarifa

Jedan od načina da se poskupljenje ublaži, a računi smanje jest, dakako, štednja struje. A jedan od načina uštede je trošenje jeftinije struje noću, odnosno po nižoj tarifi naspram onoj višoj, dnevnoj. Preduvjet za to je imati dvotarifno brojilo, a prelazak na dvotarifni model moguće je obaviti popunjavanjem obrasca zahtjeva za promjenu tarifnog modela te slanjem ili odnošenjem istog u poslovnicu svoga distribucijskog područja HEP-a.

Donosimo detaljan izračun: Koliko struje troši svaki uređaj i kako uštedjeti?

Dvije su sezonske tarife, zimska i ljetna. Zimska tarifa započinje s prelaskom na zimsko računanje vremena. Ove godine to će biti 28. listopada i trajat će do 30. ožujka 2025. godine kada počinje ljetno računanje vremena, a s njim i ljetna tarifa. Tijekom zimske tarife električna energija jeftinija je u razdoblju od 21 sati navečer do 7 sati ujutro, a tijekom ljetne tarife od 22 sata uvečer do 8 ujutro. Tijekom jeftinije noćne tarife preporučljivo je koristiti uređaje koji troše više struje poput perilica rublja i posuđa te bojlera.

Dva tarifna modela

U Republici Hrvatskoj koriste se jednotarifna i višetarifna brojila, a ovisno o tipu brojila različito se obračunava potrošnja električne energije, piše na stranici HEP-a Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS).

Kod jednotarifnog brojila, električna energija se uvijek obračunava prema istoj dnevnoj tarifi, odnosno cijena kilovatsata je jednaka tijekom cijelog dana. Kod višetarifnog brojila obračun električne energije se, ovisno o odabiru tarifnog modela, može vršiti prema istoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Plavi), odnosno prema višoj i nižoj dnevnoj tarifi (Tarifni model Bijeli).

Oboren rekord u potrošnji struje u Hrvatskoj

Noćna tarifa upola jeftinija

Važeća cijena kilovatsata električne energije u višoj, dnevnoj tarifi je 0,074789 eura, a u nižoj, noćnoj 0,036697 eura, što je više nego upola jeftinije.

Na stranici HEP ODS-a stoji kako se za sve kupce kategorije kućanstvo, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije u razdoblju od 1. listopada 2024. godine ne prelazi 3.000 kWh, primjenjuju cijene iz sljedeće tablice:

Kupci kategorije kućanstvo, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije, u razdoblju od 1. listopada 2024. godine, prelazi 3.000 kWh, razliku potrošnje plaćat će u iznosu uvećanom za 50 posto iznosa.

Informativni izračun potrošnje, ovisno o odabranom tarifnom modelu, može se napraviti OVDJE u HEP-ovom kalkulatoru cijene.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.