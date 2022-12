Koren: Poruka Božića je nada i opredjeljenje da možemo činiti bolje

Podijeli :

Izvor: N1

Diljem Hrvatske slavi se Badnjak, posljednji dan došašća i dan uoči Božića, a diljem zemlje u tijeku su posljednje pripreme uoči sutrašnjeg blagdana. Božićne poruke s Kaptola prenijet će nam kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, monsinjor Zlatko Koren.

Monsinjor Koren kaže će ovu godinu pamtiti po dobrom. Naglašava kako je bila dobra “i u nama i oko nas i među nama, a i neki ključni događaji u Hrvatskoj su se dogodili koje nećemo zaboraviti”.

“Od Pelješkog mosta, bronce naših sportaša, socijalne osjetljivosti koja se dogodila ovih dana. Svatko od nas trebao bi napraviti popis dobrih stvari, da ne činimo samo popis onih manje dobrih i da danas na Badnjak izbjegavamo sve ono loše”, kaže mons. Koren.

O blagdanskoj depresiji mons. Koren kaže da je vrijeme Božića vrijeme poruke. “Poruka je jedna nada, jedna čežnja i jedno opredjelljene: i ja i ti možemo bolje nego smo činili. Dakako, možemo i puno gore, ali idemo si podignuti tu ljestvicu pa se nekako uciljiti što mi možemo činiti da mi ovaj blagdan bude nadahnuće da u drugim danima budem manje apatičan, bezvoljan, manje očajavam, a da pred sebe stavim perspektivu kako svojim predjeljenjem, mojim radom može nastati nešto lijepo”, kaže mons. Koren i dodaje kako mi ljudi često znamo što netko drugi treba raditi.

Naslovnice koje su obilježile 2022. godinu

“Dobro je da to znamo, ali je jako loše što ne znamo što bi mi trebali raditi. A svatko od nas bi trebao biti onaj koji oblikuje ljepši ambijent”, kaže mons.Koren i kaže da je bezvoljnost kočnica zbog koje nitko ništa ne bi napravio kad bi se kretao samo u tom ambijentu. “Ja mogu, ja želim, ja imam snage napraviti nešto dobro i nešto bolje”, kaže mons. Koren i naglašava kad s takvim razmišljanjem krenemo raditi da nastaje jedan lijep val dobrih stvari.

“Žalosti me naša, hrvatska stvarnost”

Komentirao je rat u Ukrajini i loše stvari koje je taj rat donio svima u nekim segmentima.

“Povijest ukrajinskog naroda je uistinu patnička jer su često bili s različitih aspekata bili negirani u njihovom indentitetu”, kaže mons Koren.

Posebno je važno što to mi svi činimo da pomognemo ukrajinskom narodu u ovom trenutku, naglasio je mons. Koren i dodao: “Mi u Hrvatskoj smo još odgovorniji jer mi pamtimamo trentuke kad smo bili otpisani i prekriženi od mnogih i kada smo se jako radovali kad nam je netko izrazio nam podršku u našoj čežnji za slobodom i domovinom”.

Rekao je da ga žalosti naša, hrvatska stvarnost, da ni u tome ne možemo biti jedinstveni i jasnije se oprijedjeliti za one koji su ugroženi i koji su izloženi agresiji od moćne sile. “Drago bi mi bilo da rasprava Hrvatskog sabora nije bila u javnosti”, kaže mons. Koren i dodaje: “Zanima me kako se osjećaju hrvatski branitelji kada su vidjeli to nerazumjevanje kad veći napada manjeg”.

Govorio je o radu Caritasa te o tome kako je zadatak Caritasa da kroz 365 dana pomaže građanima uz pokušaj da se sačuva čovjekovo dostojanstvo. “Ove godine je bilo više potrebitih zbog raznoraznih okolnosti. Mnogi osjećaju posljedice pandemije i poskupljenja”, kaže mons. Koren i dodaje da je izrazito teško velikim obiteljima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.