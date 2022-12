Britanski obavještajci: Rusi nemaju dovoljno streljiva za značajniji napad

Rusija vjerojatno ograničava svoje raketne udare na ukrajinsku infrastrukturu zbog nedovoljne količine krstarećih projektila, objavilo je danas britansko ministarstvo obrane u novom izvještaju svojih vojnih obavještajaca.

Obavještajci navode da je Rusija pojačala svoje snage desecima tisuća rezervista od listopada, čime je olakšala nedostatak vojnog osoblja, ali “nedostatak streljiva vrlo vjerojatno ostaje ključni ograničavajući faktor u ruskim ofenzivnim operacijama”.

U izvještaju se navodi da defenzivne operacije uzduž duge bojišnice u Ukrajini zahtijevaju značajnu dnevnu potrošnju granata i raketa. Rusija je svoje udare dalekometnim projektilima ograničila na otprilike jednom tjednom zbog ograničene količine krstarećih raketa, tvrde britanski obavještajci, dodajući da nije vjerojatno da je Rusija povećala svoje zalihe artiljerijskog streljiva u dovoljnoj mjeri da bi omogućila značajne ofenzivne operacije, prenosi Index.

