Kosor komentirala Habijanovu izjavu o Milanoviću: “To je sasvim nova razina, to je nezamislivo!”

Bivša premijerka Jadranka Kosor razgovarala je s Ninom Kljenak o "tvrdoj kohabitaciji" Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Ovaj odnos od samog početka nije bio idiličan, ali stvari su eksalirale kada je Milanović najavio da će voditi oporbu na parlamentarnim izborima. Iako je od toga plana morao odustati, stvari se nisu smirile. Plenković ga otada naziva "kršiteljem Ustava". Milanović je prije nekoliko dana ponovno javno objavio pismo kojim zove Plenkovića na razgovor, a na koje iz Banskih dvora nema odgovora.

Tvrda kohabitacija

Govoreći o “tvrdoj kohabitaciji” Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, Kosor kaže kako se ne poštuje Ustav i podsjeća na članak 1. koji kaže da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, a narod ostvaruje vlast kroz izabrane predstavnike.

“To su zastupnici koji biraju Vladu i Predsjednik koji ima najizborniji mandat jer je izabran, konkretno MIlanović, s milijun i sto tisuća glasova. Ta snaga ne proizlazi iz velikih ovlasti, nego iz odluke naroda da ga Milanović predstavlja. Tu su stvari jasne. Vlada i predsjednik moraju surađivati, a tu Vlada ne poštuje tu ustavnu odredbu. Zadnji je primjer to da se organizira skup potpore Ukrajini u Dubrovniku, a predsjednik o tome nije konzultiran. Posljedično, nije ni pozvan. To je teško zamislivo, predsjednik sukreira vanjsku politiku i morao bi biti informiran”, objašnjava Kosor.

“Kršitelj ustava”

Komentirajući situaciju izbjegavanja rukovanja ministra pravosuđa Damir Habijan s Milanovićem te Habijanovu izjavu da Milanović za njega – više nije predsjednik, Kosor kaže:

Diplomacija

“To je sasvim nova razina, to je nezamislvo. To je kršenje Ustava. Predsjednik ima najveći izborni legitimitet, Vladu bira Sabor, a ministre predsjednik Vlade. Kad bi se taj niz nastavio, mi građani bi se mogli hametice izjasniti da ne priznajemo nekog ministra ili predsjednika Vlade. To vodi u potpuni kaos i nezamislivo je da ministar pravosuđa, bez obzira na njihove osobne prijepore…”, govori Kosor.

Zbog neslaganja dva brda pati vojska, ali i diplomacija. Milanović i Plenković nikako se ne uspijevaju dogovoriti ni oko veleposlanika. Bivša premijerka kaže da je stvar jasna – i loša za državu.

“To je poruka da u državi vlada kaos, vrlo loša pouka. U nekim državama više ni nemamo veleposlanika. To nijedna zemlja ne prima dobro. To se smatra i uvredom ako traje duže vrijeme, ovisi kakav je gdje mentalitet i običaji. Čujemo da se otvaraju konzulati bez da je predsjednik države o tome informiran. To je izravno kršenje Ustava”, jasna je Kosor.

Predsjednički izbori

Govoreći o mogućim promjenama na Pantovčaku nakon predsjedničkih izbora i izjavama ministra obrane Ivana Anušića da će tražiti da se smanje ovlasti predsjednika kad je u pitanju sustav obrane, Kosor kaže kako bi se HDZ mogao susresti s neočivanim problemom.

“Problem je i što se njihov kandidat Primorac ne bi složio sa smanjivanjem ovlasti predsjednika. Predsjednik mora aktivno sudjelovati u donošenju propisa koji se tiču obrane jer je vrhovni zapodjenik. Ovo da predsjednik po ne znam koji put piše pismo, a da premijer ne odgovara je također kršenje Ustava RH”, zaključuje bivša premijerka.

