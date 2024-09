Primorac: Zašto Milanović sad želi razgovor s Plenkovićem kad za tri mjeseca više neće biti predsjednik?

Podijeli :

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac s ministrom poljoprivrede Josipom Dabrom (DP) obilazi Slavoniju. S novinarima su razgovarali u Ivanovcima Đakovačkim.

Dabro je rekao kako je Domovinski pokret prije dva tjedna donio jednoglasnu odluku o potpori Primorcu kao predsjedničkom kandidatu.

“Od njega očekujemo sve politike koje je DP zagovarao u kampanji, od samodostatnosti u proizvodnji hrane i energije… Svoje ćemo programe artikulirati kroz budućeg predsjednika Primorca”, rekao je ministar poljoprivrede.

Primorac je, budući da su Dabro i on obišli farmu, govorio o važnosti mlijeka u dječjoj prehrani. “Želim da sva djeca u RH imaju besplatne zdrave obroke. Sve ide u smjeru da se osiguraju sredstva da sve škole u Hrvatskoj do 2028. imaju jednosmjensku nastavu i svoje kuhinje u kojima će djeci osigurati zdrave obroke, ukljućujući i mliječne obroke”, rekao je. Primorac naglašava i kako djeca moraju shvatiti da će im mlijeko pomoći u razvoju, da zdrava prehrana uključuje mlijeko i da njihov životni put moraju biti proizvodi bez šećera.

Hrvatski interesi

Na pitanje o pozivu na razgovor o veleposlanicima koji je u Banske dvore stigao s Pantovčaka, Primorac kaže: “Ako je to iskrena namjera, ja je pozdravljam. A drugi dio, nakon svih ovih godina blokade, zbog čega sada kad za tri mjeseca više neće biti hrvatski predsjednik”, kaže o pozivu koji je Zoran Milanović uputio Andreju Plenkoviću.

O tome kako će on rješavati slične situacije kaže: “Uvijek je jasna jedna poruka, a to je izvrsnost. Interes Hrvatske je iznad svega, to će biti moj vrlo jasan stav. Oni koji RH mogu predstavljati na najbolji način, oni će kod mene imati prođu, a nikakvi politički interesi, stranačke boje… To je početak i kraj svega.”

Što se tiče mogućeg smanjenja ovlasti predsjednika Republike, koje zaziva ministar obrane Ivan Anušić koji, kako kaže, ne uspijeva normalno komunicirati sa Zoranom Milanovićem, Primorac kaže: “Ja sam protiv smanjenja ovlasti predsjednika bez promjene Ustava do njih ne može doći. Zakon nisam vidio i ne mogu komentirati dok ga ne vidim.”

