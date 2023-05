Kovačević: Vučić apsolutno nije uspio

Podijeli :

ARMEND NIMANI / AFP

Diplomat Božo Kovačević komentirao je u Novom danu događaje u Srbiji.

“Apsolutno nije uspio. Već i u samo pripremi su mnogi govorili da ih se primorava da dođu. Koliko god da je moćan, nije mogao utjecati na klimatske prilike. Dogodio se pljusak i neki su jednostavni bježali. Održao je besadržajan govor. Onaj dio koi se ticao izravnih povoda za nemire, kad se referirao na to, čitao je tekst. Očito nema inspiraciju da javno iskaže sućut žrtvama nasilja jer se očito osjeća odgovoran za to i morao je čitati. ono durgo on ponavlja na skupovima, da opoziciji ništa ne vjeruje, ali je spreman razgovarati s njima. … Skup je završio tako da se publika raspala, a Vučić im nije imao što reći osim da ih jako voli. Naravno, tu je i tema Kosova i Albanaca, on je albanske vlasti i Kurtija optužio za nasilno instaliranje novoizabranih načelnika. A nie komentirao to da je on pozvao srpsko stanovništvo da ne sujedluje u izborima. Tu je i neobičan aranžmana SNS-a i albanskih prijevoznika s Kosova”, nabraja Kovačević.

Tko će naslijediti Vučića? Vučić najavio da odlazi s čela SNS-a

U Srbiji se spominje i dogovor Vučića i Kurtija da se instaliraju gradonačelnici dok na Kosovu nema puno “borbeno spremnih muškaraca” na Kosovu. Navodno su kosovski vozači Albenci, odbili vratili autobuse nazad kad je stigla vijest o sukobima. “Sve je to bizarno. Ispada da je ovo bio vučićev oproštajni skup, oproštaj od mjesta predsjednika SNS-a. Ako mu je bila namjera da oni zatraže da ne odlazi, onda nije uspio”, govori.

“Povijest kad se ponavlja, najčešće se ponavlja kao farsa onog događaja koji se pokušava ponoviti. Vučić pokušava ponoviti onu razinu histeriju koju je na početku svog mandata postigao Slobodan Milošević. Vučić je na svom kraju, i to je uvod u kriznu situaciju u Srbiji”, kaže diplomat objašnjavajući da povlačenje s mjesta SNS-a znači i izbjegavanje odgovornosti za izborni neuspjeh te stranke.

Na pitanje hoće li Vučić možda i dalje povlačiti konce iz pozadine, Kovačević kaže kako je ovo početak Vučićevog kraja, da on više nema eros koji je imao prije, a i publika koja mu je dosad vjerovala više nam razloga da ga slijedi. “Svima je jasno da je on davno prihvatio da će riješiti problem Kosova, a istodobno je antagonizirao odnose Kosova i Srbije. On će na koncu postati žrtva svoje politike beskrajnih manipulacija. Koliko su mu fanatično vjerovali, toliko će sada biti, jednako fanatično, njegovi protivnici”, govori.

