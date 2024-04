Kraus: Dolazili smo kako bi nešto dogovorili, ali do dogovora nije došlo

Podijeli :

Sanjin Strukić/Pixsell

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji u nedjelju nije sudjelovao u službenom protokolu u obilježavanju 79. godišnjice sjećanja na žrtve Jasenovca, istaknuo je kako dvije godine dolazili u Jasenovac kako bi nešto dogovorili, no do dogovora nije došlo.

“Mi smo dvije godine za redom dolazili ovdje da nešto dogovorimo. U godinu dana nije bilo nikakvog dogovora. Kao što znate, Hrvatska je predsjedala IHR-om godinu dana, a u tih godinu dana osim potpisivanja deklaracija konačnog dogovora oko bloka 17 u Auschwitzu, što nije samo pitanje Hrvatske, nego međunarodnih dogovora bivših sljednica Jugoslavije, nije gotovo ništa učinjeno”, rekao je predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus novinarima.

To što su mijenjane ulice ustaških bojnika po gradovima, dodao je, učinjeno je tako što veleposlanici Izraela “nisu htjeli dijeliti medalje dok se ne maknu ulice ili smo pritiskali mi državu, a nije učinila ništa”.

Kraus je naveo kako je “vrhunac svega” bio sastanak u Ministarstvu kulture prije mjesec dana oko dogovora za komemoraciju, kada je bilo postavljeno pitanje vezano za revizije teksta na panou koji će se postaviti u Jasenovcu.

“Postavio sam pitanje zašto i tko je to učinio, bez odgovora. Nakon toga sam tražio da dobijemo pismeno odgovor, koji nismo dobili, i poslao sam ponovno, nakon 14 dana, mail da čujemo o čemu se radi, bez odgovora. Da bi konačno u Karlovcu, kada su bili postavljeni kameni spoticanja i bio ponovno prisutan čovjek iz ministarstva koji je predsjedavao tom sastanku, on nema dozvolu da kaže tko je to radio jer to mora pitati one koji su radili reviziju. Na to sam ostao bez riječi”, objasnio je Kraus.

Upitan hoće li se ikad stvari promijeniti i postići ono ključno što traži – zabranu ustaškog pozdrava, odgovorio je kako to nije samo pitanje Židovske općine Zagreb, već svih žrtava koje su stradale po rasnim zakonima ili zbog nacionalnosti.

“Ako ja u tome nemam podršku koju bi trebao imati od predstavnika Srpskog narodnog vijeća, od predstavnika Roma koji su u vlasti, onda ne znam što možemo učiniti. Ne očekujem da će se bilo što po tom pitanju učiniti”, rekao je Kraus.

Pri tome istaknuo kako je i ove godine 10. travanj, kada je osnovana NDH, ponovno slavljen u Splitu, bez reakcije vlasti.

