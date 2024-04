Što ako Milanović ipak skupi 76 ruku? “Bit će drama!”

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

Novinari Ivan Skorin i Jasmina Popović u Točki na tjedan komentirali su objavu objavu Ustavnog suda koji je u petak ustvrdio da predsjednik Zoran Milanović ne može biti kandidat za mandatara za sastav vlade ni premijer.

Kao jedan od problema u cijeloj situaciji navodi se i vrijeme donošenja ovog upozorenja. “Jedino ova argumentacija koja meni zvuči logičnije je da se ovo trebalo dogoditi prije, da se unaprijed kaže”, navodi Skorin.

N1 komentar: Priopćenje Ustavnog suda je prijetnja i novom Saboru da paze koga podržavaju

I Popović smatra da se trebalo ranije reagirati. “Nakon toga se sve mjerilo političkim aršinom. S druge strane, jesu li suci izašli iz svojih ovlasti? Pa očito to ni pravni sručnjaci nisu odlučili.”

“Komunikacija Ustavnog suda je bila nejasna za javnost, zaogrnuta je stručnim terminima i očekuje se da svaki građanin otvori Ustav i gleda tko je u pravu, a tko ne. Činjenica je da Ustavni sud izrekao dva upozorenja Milanoviću, činjenica je da Milanovića ne zanima što Ustavni sud govori, ustavni suci su odlučili, izdvojena mišljenja idu. Što je daljnji korak, kad bude većina, kakva bude i ako bude dvotrećinska većina mogu promijeniti Ustav ili smijeniti Milanovića ili promijeniti načina na koji funkcionira Ustavni sud”, dodala je.

Izdvojeno mišljenje

Skorin se osvrnuo i na izdvojeno mišljenje u kojem se troje sudaca protivi upozorenju Milanovića i upozorava na protuustavno djelovanje Ustavnog suda.

“Ovo je najžešće dosad. Ustavni sud se mijenja. Bit će zanimljivo kako će to izgledati u budućem sastavu i hoće li ti izdvojeni postati dio neke većine. Zanimljivo bi bilo da i pred medijima malo obrazlože svoje mišljenje”, rekao je.

Puhovski: Jako bi mi se sviđala vlada koju bi vodio ovaj čovjek, koliko god inače bio loš političar

No, što ako, unatoč svemu, Milanović ipak skupi većinu?

“Uh, bit će drama! To je zanimljivo pitanje. To će stvoriti situaciju za Ustavni sud u kojem bi se ipak otvorila vrata da pojedini suci promijene mišljenje i da ponište ovu odluku. Ako se to dogodi, ako bude imao 76 ruku i Ustavni sud poništi svoju odluku, onda će tek biti drvlje i kamenje prema sudu, ali s ove HDZ-ove strane”, rekao je Skorin.

“Da oni imaju 76 ruku, cijela priča bi bila drugačija”, smatra Popović. “Zabrinjavajuće je da se stalno provlače mogući nemiri ako se ospori volja naroda što mislim da nije dobro. Građani su izašli na izbore, više-manje su sve te stranke mogle imati neki scenarij a, b ili c i mislim da bi s tim trebali izaći pred ljude relativno brzo.”

