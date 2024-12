Beljak: Siguran sam da će prije ili kasnije i sam Plenković završiti u Remetincu

Podijeli :

Marko Juric/PIXSELL

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je na HRT-u gdje je istaknuo kako će njegova stranka podržati inicijativu SDP-a o izglasavanju nepovjerenja Vladi RH. Dodao je kako se nada da će EPPO i EU poduzeti sve da se raskrinka korupcija u Hrvatskoj.

“Sve zamjeramo Plenkoviću”

Komentirajući inicijativu SDP-a o opozivu, Krešo Beljak naglasio je da su i dosad podržavali inicijative oporbe.

“Naravno na podržavamo ovu inicijativu SDP-a, to nikad nije bilo sporno, podržali smo sve inicijative, podržat ćemo i ovu”, rekao je za HRT.

Na pitanje što zamjera Vladi, odgovorio je:

“Sve zamjeramo Andreju Plenkoviću. Od prvog dana govorim da je to možda lijepo, čisto i umiveno lice Andreja Plenkovića, ali da je na čelu istog onog lopovskog HDZ-a. HDZ si ne može pomoći. Oni su višestruki ponavljači, nakon što su pravomoćno osuđeni, jednostavno si ne mogu pomoći, lopovska stranka, kriminalna organizacija. Tko god bio na čelu, morao bi biti svjestan da će se samo uvaljati u blato, kazao je.

Nemoguće je, kako kaže, “da 30 najužih suradnika premijera budu kriminalci, a da on bude pošten”.

Plenković o opozivu: Mi pobjeđujemo na izborima, a njihov posao je opstrukcija

“To je jednostavno logički nemoguće i ja sam siguran da će kroz neko vrijeme, prije ili kasnije i sam Plenković završiti u Remetincu”, kazao je.

“Ja se jedino nadam da će EPPO i EU poduzeti sve da se to raskrinka do kraja”, nastavio je.

Kako je naglasio, “premijer za to mora snositi posljedice po zapovjednoj odgovornosti”.

“Ako ste vi kadrovirali 30 ljudi, vi ste zapovjednik”, zaključio je.

Oštro o Reineru

Beljak je nagovijestio kako će sutrašnja rasprava biti žestoka te uputio oštre kritike na račun Željka Reinera.

“Vidjet ćemo ako me ne izbace vani, pošto me zadnjih desetak puta, kada sam pokušao nešto reći, onaj iskompleksirani Reiner mi je u nekoliko sekundi dao tri opomene i oduzeo pravo na riječ. Moram paziti što ću reći da me odmah ne izbace”, rekao je.

Naglasio je kako od prvog dana nije promijenio svoje stajalište te da premijer svjesno nije htio mijenjati stvari.

