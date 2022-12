Letica: “Ruski interesi na Balkanu vjerojatno su već aktivirani”

Podijeli :

Izvor: N1

Krizu na Kosovu u Novom danu komentirao je Ante Letica, bivši voditelj operacija SOA-e.

Kriza i blokada na Kosovu bilo je i ranije. Ova može biti opasnija, ali i ne mora, kaže Letica.

“Može biti opasnija zbog usložavanja sigurnosne situacije u cijelom svijetu uključujući i, naravno, agresiju Rusije na Ukrajinu i zbog toga što bi se taj sukob i interesi Rusije na području Balkana mogli na neki način aktvirati, a vjerojatno su već i aktivirani. A može biti i manje opasna jer mislim da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak i albansku i srpsku stranu da se te stvari riješe”, rekao je Letica.

Naglašava da je u fokusu problema predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“On se cijelo vrijeme postavlja kao čovjek koji rješava probleme, a on ih zapravom izmišljava. Smisli problem, operacionalizira ga na terenu, onda nudi rješenja kako bi se međunarodnoj zajednici pokazao kao mirotvorac, kao lider. On, njegova politika, inače ta velikosrpska politika su srž tog problema. U bivšoj državi oni su uzročnici rata u Hrvatskoj, BiH, Kosovu i svugdje su bili pobijeđeni. Nažalost, ta ideja velike Srbije nije poražena u glavama ni njihovih političara, ali ni određenog broja građana. Sad je zamijenjena ideom ‘srpskog sveta’, što je loša kopija ‘ruskog svijeta’. Međunarodna zajendica će morati još uložiti puno napora i sredstava da bi tu situaciju stabilizirala. A rješenje je vrlo jednostavno – međusobno priznanje Srbije i Kosova i dijalog u cilju rješavnaja problema koji postoji”, rekao je Letica.

Vučić najavljuje povratak srpske vojske i policije na Kosovo, no Letica smatra da “povratak vojske na Kosovo ne dolazi u obzir”.

“Mislim da imaju crtu razgraničenja do koje vojska može doći blizu kosova. To bi značilo stvarno rat. Sukob s EULEX-om i KFOR-om. Dobro je da i jedni i drugi priznaju KFOR kao nekog medijatora. Mnogima u Srbiji je to bolno pitanje, no oni su Kosovo izgubili daleko prije. Kosovo je samostalna, suverena država, Srbi se moraju suočiti s relanosti, ona je za njih bolna, ali ne mogu bez toga dalje, a i regija ostaje talac velikosrpske politike”, rekao je Letica te dodao:

“Srbi u svom političkom miljeu žive u mitovima, zavjerama. Jedna od takvih je i to što Ana Brnabić piča o zavjeri protiv Srba od strane međunarodne zajednice. Radi se o tome da je Srbija došla u jedan cajtnost, nije uskladila svoje politike s europskim i to je razlog jednog pritiska EU-a da se Srbija konačno odredi na kojoj stolici sjedi – ruskoj, kineskoj ili onoj zapadnih integracija”.