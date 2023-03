“Porazno je da 5 posto stanovništva dvije godine nije posjetilo liječnika”

Podijeli :

Primarijus obiteljske medicine, Marko Rađa, predsjednik HUOM-a gostovao je u Novom danu u kojem je komentirao s kojim se to problemima susreću liječnici obiteljske medicine te pilot projekt preventivnih pregleda.

“Splitsko dalmatinska županija nije u pilot projektu sistematskih pregleda, no ja sam ispred katedre obiteljske medicine sudjelovao u izradi preventivnih pregleda tako da sam upoznat s čitavom pričom. Pilot projekt ide u samo par određenih županija i nakon njega bismo trebali imati sve potrebne podatke što treba obuhvatiti preventivnim pregledima”, rekao je primarijus obiteljske medicine i predsjednik HUOM-a Marko Rađa.

Navodi kako je jedan od bitnih preduvjeta za umrežavanje zdravstvenih subjekata u zdravstvu to da se pretrage koje pacijenti obavljaju ne dupliraju.

“Porazna je činjenica da imamo 170 tisuća ljudi, točnije pet posto stanovništva, koji u dvije godine nisu posjetili liječnika obiteljske medicine”, rekao je pa je dodao: “Ministar najavljuje da će dio administrativnih poslova biti maknut iz ordinacija pa bi lječnici mogli posvetiti više vremene preventivnim programima. Smisao preventivnih pregleda je obuhvatiti populaciju koja dolazi u ambulante, a s druge strane je u riziku.

Rađa smatra da je bitno podignuti svijest građana i odaziv preventivnim programima.

“Svi su svjesni toga da je bitno karcinome otkriti na vrijeme. Imamo prostorne kapacitete i dovoljno osoblja da se mogu provesti preventivni pregledi. Ideja je da se na posebno oformljenim ordinacijama oforme timovi i provode ti pregledi. Pacijent bi se nakon toga trebao vratiti u ambulantu svog liječnika koji će dati završno mišljenje o daljnjim pregledima i liječenju pacijenta”.

Za kraj navodi kako se Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu Republike Hrvatske (CEZIH) ne vide nalazi privatnih klinika.

“Ono što je sporno je to da svi oni nalazi iz privatnih poliklinika, tih nalaza nema u sustavu. Ideja je da se jednog dana oni svi povežu. Nažalost, dok se privatni sustav ne poveže, te nalaze nećemo vidjeti. Bio je plan da se do kraja 2021. godine povežu sve ustanove u CEZIH, ali nije došlo do toga.

