Luetić zaprijetio ministru? “Strpljivo smo čekali, sad idemo dalje”

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić komentirao je u Newsroomu N1 televizije nedjeljno priopćenje ministra zdravstva Vilija Beroša kojim su prozvani liječnici koji premalo rade u bolnicama, a puno u privatnim ordinacijama.

Luetić kaže kako ga je priopćenje poslano nedjeljom začudilo. “Izgleda mi kao skretanje pozornosti s nekih ozbiljnih problema u sustavu zdravstva”, kaže i dodaje: “Interesantno je da se nije izašlo ni s jednim brojem ni ustanovom. Ovo je načelno priopćenje kojemu je svrha skretanje pozornosti.”

“Ovako kako su zamišljeni i komunicirani do sada, sistematski pregledi predstavljaju nadstandard. To nijedna država nema, to nije nešto uobičajeno pa mi smo to sad uveli konačno. Vidim dva problema. Mi imamo problem sa standardom, a uvodimo nadstandard. Te procedure netko treba odraditi, u nekom prostoru, vremenu, na nekom aparatu i ti ljudi trebaju biti tu. Nisam vidio sustavnu analizu što će nama ti sistematski donijeti. Zaboravljamo neke intervencije koje su pokušane u Hrvatskoj, poput zabrane pušenja, od koje se nakon šest mjeseci odustalo. A takva intervencija bi pridonijela da Hrvatska ne bude među prvim zemljama po broju pušača…”, govori Luetić podsjećajući da pušenje pridonosi razvoju kardiovaskularnih bolesti, a kardiovaskularne bolesti su prvi uzrok smrti u Hrvatskoj.

Ključni problemi u hrvatskom zdravstvu su kadrovski i financijski, upozorava. “Možemo govoriti o infrastrukturi, organizacijskim problemima, ali kadrovi su nešto goruće, posebno u primarnoj medicini. Više od trećine liječnika u primarnoj je starije od 60 godina, dok specijalizira 200 specijalizanata…”, govori Luetić i dodaje kako trenutno u sustavu radi 178 liječnika starijih od 65 god, samo u obiteljskoj medicini.

“Nismo vidjeli do kraja razrađen model, ali sigurno bi trebali većim dijelom biti angažirani liječnici obiteljske medicine kojih nedostaje, koji su na izlaznim vratima sustava u smislu kronološke dobi…”, nabraja Luetić nedostatke najavljene obveze sistematskih pregleda. Sistematski pregledi za sve građane trebaju ozbiljnu analizu, treba vidjeti treba li uopće ići u taj projekt, ponavlja šef HLK-a. “Što se tiče bolničkog sustava, mi smo prije četiri mjeseca imali najveći prosvjed liječnika u povijesti Hrvatske. Prisutno je nezadovoljstvo, to nije nepoznato”.

“Mi smo vrlo strpljivo čekali kraj godine da vidimo hoće li se ispoštovati određeni datumi i obećanja. Sad ćemo ići u daljnje korake”, kaže Luetić, a na pitanje jesu li u planu prosvjedi kaže: “Nije isključeno.”

