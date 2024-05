Maja Ljubić Kutnjak: “Tek sada ulazimo u glavnu fazu kampanje za nadolazeće europske izbore”

Podijeli :

V.d. voditeljice Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Maja Ljubić Kutnjak, gostovala je u N1 Studiju uživo s našom Sandrom Križanec gdje je govorila o nadolazećim europskim izborima te kako potaknuti mlade na veću izlaznost.

“Ovi parlamentarni izbori svakako diktiraju jedan tempo europskim izborima i sama ova kombinacija sa sastavljanjem Vlade, ali ono što mi uvijek kažemo je da se datum europskih izbora već odavno zna, a hrvatski građani su upoznati s njim. Mi kao institucija zapravo tek sada ulazimo u onu glavnu fazu kampanje tako da bih rekla da su upravo ovi tjedni koji su pred nama ključni”, rekla je Maja Ljubić Kutnjak.

Istaknula je glavni cilj i poruke kampanje.

DIP objavio biračka mjesta za EU izbore, građani će moći glasati na više od 6.500 mjesta

“Nestranačka institucionalna kampanja koja se provodi u svih 27 država članica ima zajednički slogan a to je: “Iskoristi svoj glas, ne daj da ti drugi kroje budućnost” i time šaljemo snažnu poruku našim građanima, a podsjetila bi i da u EU imamo 373 milijuna građana s pravom glasa na ovim izborima i svakako je to jedan poziv na što veću izlaznost i to je cilj naše kampanje. Kada je riječ o glavnim porukama to je svakako da demokraciju ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Demokracija je naša zajednička odgovornost”, istaknula je.

Osvrnula se i na izlaznost mladih na izbore.

“Ako se osvrnemo da prošle izbore, bilježimo uzlazni trend izlaska mladih na izbore. Ipak, treba još poraditi na tome i zato mi u samom osmišljavanju kampanje osim što nastojimo osluškivati potrebe mladih prisutni smo i na svim onim kanalima gdje su i oni. Također smo obišli cijelu Hrvatsku gdje smo pričali s mladima. Važno je da se mladi čuju i da budu uključeni u donošenje odluka”, dodala je.

