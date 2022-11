Mamić: Mislim da kad djeca idu na nastavu trebaju ići na nastavu

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća Novog dana bilo je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić koja je komentirala probleme sa ulaskom u Schengen, porez na ekstraprofit i druge političke aktualnosti.

“Ja sam načelno protiv uvođenja bilo kakve vrste novog poreza. Poreza je u Hrvatskoj više nego dovoljno”, kaže Ankica Mamić i dodaje kako je trošak rada u Hrvatskoj već velik. Također napominje kako je suspektna prema tome da država uzima nekom da bi taj novac prosljeđivala dalje.

“Vlada je trebala maknuti porez sa ukupno reinvestirane dobiti i na taj način najuspješnije među nama, koji su ostvarili visoke profite, motivirati na investicije”, smatra komunikacijska stručnjakinja i smatra kako je vlada mogla iskoristiti neki mehanizam kako bi velike tvrtke investirale u zelenu energiju.

Na pitanje može li komentirati drugi dio mandata ove vlade i hoće li možda doći do prijevremenih izbora, stručnjakinja odgovora kako ne vjeruje u mogućnost novih izbora.

“Ne vidim nijednu točku zbog koje bi HDZ bio motiviran izaći na nove izbore. Također u prvom dijelu mandata nismo vidjeli nikakve reforme, dijelom se to može opravdati epidemijom covida, a ne vidim ni da će u drugom dijelu događati značajnije reforme”, smatra Ankica Mamić i dodaje kako su nam reforme neophodne, ali i kako još nismo dobili vladu koja bi u tom smjeru i krenula.

Komunkacijska stručnjakinja komentirala je i probleme sa ulaskom Hrvatske u Schengen.

“Vjerujem da tiha diplomacija već radi”, kaže Mamić i dodaje kako se nada da je to samo nametanje teme o migrantima i izbjeglicama s austrijske strane i da Austrija Hrvatskoj u tom posljednjem koraku neće raditi problem. Također smatra kako porez na esktraprofit nije razlog zbog kojeg bi Austrija blokirala ulazak Hrvatske u Schengen.

“Uvijek je moguće da netko, nekoga ispod stola s nečim ucjenjuje, ali ja se nadam da je ovo nametanje teme o ponovnom porastu broja izbjeglica koji dolaze u Europu”, smatra komunikacijska stručnjakinja.

Osvrnula se i na podjelu protokola između predsjednika i premijera na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

“Pa s obzirom na to u kakvim su odnosima mislim da je to dobro”, kaže Mamić te dodaje kako treba pogledati i to koliko bivših političara dolazi u kolonu sjećanja kako u Vukovaru tako i Škabrnji.

“Jedini bivši političar kojeg sam vidjela u Vukovaru je Dražen Budiša, a on se već dugi niz godina povukao iz politike”, napominje Mamić i dodaje kako aktualni političari dolazi u Vukovar više radi sebe nego radi sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Na pitanje je li prerano govoriti o mogućim počecima kampanja za predsjednika Republike, Ankica Mamić odgovara kako se u dvije godine može puno toga dogodit.

“Ne vidim nijedan razlog zbog kojeg se Zoran Milanović ne bi mogao ponovno kandidirao za predsjednika Republike. On je u gotovo u prvoj polovici mandata pokazao da je izrazito političan da želi radit u okvirima svojih ustavnih ovlasti i u ta dva područja je vrlo aktivan, bez obzira što netko misli o tome”, kaže komunikacijska stručnjakinja i dodaje kako podrška SDP-a Milanoviću ne čudi.

Komunikacijska stručnjakinja komentirala je i gledanje utakmica Vatrenih u Saboru i u školama.

“Ministar Fuchs je jako spontan u svojim javnim nastupima i često kaže što stvarno misli”, kaže Ankica Mamić.

Dodala je kako se djecu iz tog obrazovnog moda prebacili u drugu atmosferu i kako je za djecu taj dan u obrazovnom sustavu uništen. S druge strane dodaje i to da je teško za vjerovati da će djeca tih nekoliko sati utakmice biti koncentrirana na nastavu, da će utakmice gledati preko pametnih telefona ispod klupa i slično.

“To tehničko je pitanje komplicirano, pogotovo za ravnatelje i nastavnike. Jako je teško reći što je pravo rješenje. Po meni ta vrsta izuzetaka nije dobra. Mislim da bi djecu trebali učiti kako zaraditi za kruh, a ne za igranje igara. Nogomet je zajednička hrvatska točka ponosa jer smo u malo stvari toliko uspješni kao u nogometu pa se nekako oko toga puno lakše homogeniziramo”, reklaje Mamić i dodala: “Mislim da kad djeca idu na nastavu trebaju ići na nastavu, kad saborski zastupnici idu u Sabor trebaju ići raditi u Sabor”.

Na pitanje o komunikacijskom gafu zagrebačkog holdinga o odvajanju otpada čija je tema glavna junakinja koja je dala otkaz kako bi reciklirala otpad rekla je kako je to propust platforme Možemo.

“Zamislite da je takav native tekst napravio Most i koliku bi sablazan to izazvalo”, napominje komunikacijska stručnjakinja i dodaje kako je pitanje što se s ovim tekstom željelo iskomunicirati. Dodala je kako je i način na koji su se ispričali puno gori od same isprike.

“Kad se ovako nešto dogodi pravi lider preuzima odgovornost, ne prebacuje je na druge”, kaže Ankica Mamić i dodaje da su se samo trebali ispričati građanima Zagreba.