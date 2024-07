Mamić: Dva su razloga zbog kojih bi Gavran mogao biti kandidat HDZ-a za Pantovčak

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 studiju kod Igora Bobića gdje je komentirala pokušaj atentata na Donalda Trumpa, ali i predstojeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj.

Mamić kaže da je sada izvjesna pobjeda Trumpa. “Ružno zvuči, ali on je samo ovo mogao poželjeti. Iz pozicije žrtve pravosuđa, sada je postao i žrtvom atentata i s tom uzdignutom šakom pokazuje da se ni atentata ne boji”, rekla je,

“Vidjet ćemo što će Demokrati napraviti jer vidjeli smo da su zaustavili svu komunikaciju i traži se neki novi narativ, ali mislim da su u lose-lose situaciji”, dodala je.

HDZ-ov kandidat za predsjedničke izbore

Na pitanje o izborima za predsjednika HDZ-a, gdje je premoćno pobijedio jedini kandidat Andrej Plenković, Mamić kaže da Plenković može biti zadovoljan i zbog izlaznosti od 40 posto, što je visoko s obzirom na već poznat ishod.

“Mislim da je logično da se nitko neće kandidirati protiv njega. Sigurno da ima i ljudi koji imaju ambiciju, ali su odlučili da je pametnije pričekati. U HDZ-u ima ljudi koji žele na Plenkovićevo mjesto, ali su procijenili da ovo nije pravi trenutak”, navela je.

Bušić: Da se Plenković kandidira za predsjednika pobijedio bi Milanovića!

O kandidatu HDZ-a za funkciju predsjednika države kaže:

“Po mom mišljenju će kandidat HDZ-a biti Miro Gavran. On je dobar kandidat iz dva razloga. Prvi je da je on nestranački čovjek, a glavni napad na Milanovića bit će zbog, kako kažu, kršenja Ustava. Drugi razlog je taj ako Gavran izgubi, to neće izazvati potres u HDZ-u jer će stranka ostati netaknuta. Ako stvarno žele pobijediti onda već kasne s kampanjom. Gavran je dobar kandidat, ali je javnosti nepoznat”, rekla je.

Izbor ustavnih sudaca

“Ako je pak istinita teza da je Plenkoviću najbolje da je na Pantovčaku Milanović i da HDZ ide s alibi kandidatom kao što često ide u Zagrebu, onda se može puno toga zaključiti. Cijelo vrijeme govorimo da država ne može normalno funkcionirati zbog netrpeljivosti između dva vodeća čovjeka u državi. Izborom kandidata će HDZ pokazati koliko mu je važno s kim će moći surađivati”, dodala je.

Što se tiče izbora ustavnih sudaca vjeruje da će sigurno biti političkih dogovora. HDZ i SDP se mogu dogovoriti bez manjih partnera i bit će zanimljivo vidjeti što će o tome reći DP. Druga je stvar, nakon svih ovih napada na Ustavni sud, vidimo i dalje da ugledni profesori zagrebačkog Sveučilišta i ugledani odvjetnici i dalje pokazuju interes da budu u takvom Ustavnom sudu s tako lošom reputacijom u javnosti. Žele li ju promijeniti na bolje ili je to jedan lijepa funkcija prije završetka karijere, to ostaje vidjeti”, navela je.

