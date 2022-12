Podijeli :

Izvor: N1

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić komentirala je u N1 Studiju uživo aktualne teme: zadnji tjedan zasjedanja Sabora, obuku ukrajinskih vojnika, odnos predsjednika i premijera...

Ona smatra da je obuka Ukrajinaca tema samo zbog neslaganja dva brda oko nje. “Da nema toga, to bi se samo provuklo kroz Sabor. Šteta je da se na to troši toliko vremena. Činjenica je da ovo nije pitanje toga želimo li pomoći Ukrajini ili ne. Mislim da nema nikog normalnog tko to ne želi. Ali priča je zaspinana da izgleda kako je biti ili ne biti baš na toj temi. Priča je odnos predsjednika i premijera koji je loš i koji, umjesto da harmonizira, i dalje polarizira društvo”, govori i dodaje kako ne zna što bi se to trebalo dogoditi da premijer i predsjednik osjete potrebu porazgovarati o dobrobiti svoje zemlje. Ako ne mogu nadići osobne animozitete za interes svoje zemlje, to svakako nije dobro, kaže.

“Imate situaciju u kojoj je predsjednik očito izbjegnut, nije bilo ni konzultacije što je pristojno i trebalo je učiniti, do toga da se sad propituje ustavnost toga kako je ova odluka došla u Sabor. Ne vidim tu ništa dobro”, kaže.

“Jeste li za Ukrajinu ili HDZ? To nije relevantno pitanje. Ta tema je došla daleko od svoje relevantnosti za hrvatsko društvo, ali i za Ukrajinu”, govori.

Pitanje pobačaja

Mamić kaže kako je pobačaj u Hrvatskoj legalan i dostupan i da ne shvaća što je sporno u ovoj temi. “Nije ni ultrazvuk dostupan svuda na terenu. Žene u malim mjestima ne žele baš svojim pobačajem mahati kao da idu na ultrazvuk, to je za sve žene trauma”, kaže.

Što se tiče većine, Mamić kaže kako će i u ovom slučaju svaka strana navlačiti na svoje. “To je tehnologija politike, bez toga se ne može do dvotrećinske većine. Za hrvatsku bi trebalo postati običaj da se vidi što misle građani. Vani je normalno da parlamenti rade istraživanja javnog mnijenja, da stranke istražuju što ljudi misle. Kod nas su se političke elite udaljile od svojih birača…”, govori Mamić.

Godina isporuke

“Činjenica je da je Plenković ostvario sve vanjskopolitičke ciljeve ove Vlade i na tome mu treba čestitati. Premalo pažnje je dano ministru Božinoviću, on svoj posao radi tiho i samozatajno i uvijek s dobrim rezultatom. Mislim da je ulazak u Schengen jako dobar i važan i da je Plenković dokazao da je vanjska politika njegovo prirodno područje i da se tu jako dobro snalazi. Utjecajan je u EK-u i fantastično je odradio taj dio posla. Kad bismo se vratili kući, vidjeli bismo da mu je odjeća za goste mnogo ljepša od onog što nosi kući”, govori.