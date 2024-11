Selak Raspudić objasnila zašto je jedina koja može pobijediti Milanovića: Postoji jedna vrlo očita činjenica

Podijeli :

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Republike Marija Selak Raspudić bila je gošća Pressinga kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarala o političkim aktualnostima.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković objavio je da će predsjednički izbori održati 29. prosinca, a njegovu odluku komentirala je i Marija Selak Raspudić: “Ja sam spremna, prva sam krenula u kampanju i meni je svejedno, radi se o tjedan dana gore ili dolje. Pretpostavljam da oni imaju neku svoju kalkulaciju i da su namjerno izabrali taj datum. Računaju li da će netko otići ili doći, to je na njima, ja se tim ne opterećujem jer ne mogu na to utjecati.”

Odgovorila je na pitanje računa li HDZ na glasove dijaspore: “To bi bilo dosta optimistično s njihove strane s obzirom na to da značajan dio dijaspore, posebice mlađi, seli zbog njihovih politika.”

“Ne mislim da će im pomoći s obzirom na kandidata i sve skupa”, dodala je Marija Selak Raspudić.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u utorak je odlučio da je USKOK, a ne Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nadležan za slučaj povezan s ranije pritvorenim bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

“Dojam je da DORH radi u nečiju korist”

Njegovu odluku komentirala je i Selak Raspudić: “Mislim da će se svi složiti da je to očekivano. U ovoj situaciji ne može se poreći reputacijska šteta. Bez obzira na to što se dogodi na kraju ovog slučaju, svi će misliti da se ovo namjerno napravilo da se ne istraži ključne aktere ove afere i od tog se dojma neće moći pobjeći. Izrazito je važno kako državni odvjetnik postupa, ne samo na razini toga kako će on ovaj slučaj procesuirati, nego i na razini dojma. Kazne imaju i odvračajuću funkciju i ovoj situaciji kada imate dojam da DORH radi u nečiju korist onda to ljude više ne odvraća od kaznenih djela.”

“Očekuje se da će EPPO predati sve dokumente koje ima pa će se možda optužnica i proširiti. Oni ne bi smjeli ne uzeti sve te dokaze, ako ih isporuče, vidjet ćemo hoće li se optužnica proširiti, ne bi bilo dobro da netko izmakne”, dodala je predsjednička kandidatkinja.

Istaknula je da se ne smije dozvoliti da se hrvatskog zdravstvo svede na Vilija Beroša.

Marija Selak Raspudić prozvala je aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića rekavši da je predsjednik blago reagirao na aferu Beroš: “Kada država gori i kada se drmaju njeni temelji mislite li da je to za neko priopćenje općeg tipa da ne smije biti korupcije u zdravstvu. On ima toliko instrumenata na raspolaganju, mogao je sazvati press konferenciju i mogao je nastupiti, nemojmo biti naivni, ima on puno oštrih istupa.”

“Ne zanima me koja je taktika Zorana Milanovića”

“Ne zanima me koja je njegova taktika. U situaciji kada se tresu temelji države on mora puno konkretnije reagirati, ne mislim da je to slučajno. Ne može situacija u državi biti poluga za njegovu kampanju pa da se on ponaša neovisno o tome što se događa. Od osobe na takvoj bitnoj poziciji od njega se puno više očekuje”, dodala je.

Istaknula je koje je temeljno pitanje u ovom slučaju: “Imamo li mi neki širi krug ljudi, parastrukturu koja je drmala našim zdravstvenim sustavom, neovisno o tome tko je bio na vlasti. Kako su se tada ponašali svi predsjednici Vlade, i on i netko prije njega, možda sada i Plenković. Jesu li u najmanju ruku okrenuli glavu.”

“Ima li ovdje straha? Čega se oni svi boje?”, zapitala se Selak Raspudić.

“Ako je doista ista osoba, koja je sada osumnjičena sudjelovala u kontroverznoj nabavi, još u Milanovićevoj Vladi, kako bi nazvali tu činjenicu da imamo još iz tog vremena ili ranije iste neke ljude koji sudjeluju u nabavi skupe medicinske opreme koja se pokazuje kontroverznom, vidimo da se možda radi i o kaznenom djelu”, nadovezala se predsjednička kandidatkinja.

“Milanovića se pogrešno percipira kao najveću branu HDZ-u”

Selak Raspudić je odgovorila na pitanje zašto smatra da je jedina kandidatkinja koja može pobijediti Zorana Milanovića na izborima: “Iz pragmatičnih razloga, s obzirom na to da moj trenutačni rejting koji pokazuje da imam neku šansu ući u drugi krug. Postoji jedna vrlo očita činjenica, a to je da Zoran Milanović svoju popularnost i politiku ne temelji ni na čemu što je učinio, u smislu konkretnih poteza. Ona se temelji na tom da ga se percipira, pogrešno, kao najvećom branom protiv HDZ. Jedino što njega izvlači kao političara je ona sintagma ‘e pa neka im je netko barem rekao’. To vrijedi sve dok pored njega stoji netko iz redova HDZ-a.”

“U situaciji kada se njemu s druge strane nađe osoba koja ne pripada HDZ-u i koja je neovisnija od njega, što ostaje kao njegovo oružje?”, zapitala se predsjednička kandidatkinja.

