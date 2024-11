Selak Raspudić o aferi Beroš: Neobična je mlaka reakcija Zorana Milanovića. Kako to da bučno ne likuje?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić komentirala je aferu u zdravstvu odnosno uhićenje bivšeg ministra Vilija Beroša i neobičnu reakciju Milanovića.

“Vijest da je ministar zdravstva zemlje članice EU završio u pritvoru zbog korupcijske afere pri nabavi aparata za bolnice obišla je svijet. Afera je posebno mučna jer je Plenkovićev voljeni ministar zdravstva Beroš, između ostalog, optužen i da je uzeo mito od 25.000 eura za nabavu aparata za dječju bolnicu u Klaićevoj, čiji je ravnatelj također završio iza rešetaka. Kakva je to politika koja upravlja zdravstvenim sustavom tako da nema za djecu, ali ima za lopove? Pritvoreni ministar njezina je slika i prilika.

Selak Raspudić: Ova afera je drugačija od svih dosadašnjih

O Plenkovićevim „radarima“ i kadrovima sve je poznato, ali neobična je mlaka reakcija Zorana Milanovića. Kako to da bučno ne likuje i verbalnim vatrometom ne briše pod Berošem i Plenkovićem? Kako to da baš on kojem je Turudić crvena krpa sad prvi ne poentira s njegovim uplitanjem u rad EPPO-a?

Možda odgovor leži u tome što je Saša Pozder, uhićeni poduzetnik u aferi Beroš, preko čije tvrtke su nabavljani sporni uređaji, svojevremeno bio direktor u Maquet Getinge Group od koje su kupovani ECMO uređaji za vrijeme Milanovićeve Vlade? Hrvatska udruga bolničkih liječnika je te 2014. godine prozivala Milanovićevog ministra zdravstva Ostojića da je kupovinom dvostruko veće količine ECMO uređaja od onoga što je Hrvatskoj potrebno oštetio proračun za 22 milijuna kuna.

Podsjećam da se jedna od tvrtki koje su se prijavile na natječaj žalila tvrdeći da je Ministarstvo tehničke karakteristike za ECMO uređaje napisalo tako da na natječaju može pobijediti jedino Maquet kojeg MTF zastupa, a komisija je njihovu žalbu odbacila kao neosnovanu.

Ostojić je tada smijenjen, o aferi se prestalo govoriti, a politička šteta za Milanovića je brzo sanirana i zaboravljena.

Je li to razlog zbog kojeg Milanović sada previše ne buči i ne likuje? Da netko u predsjedničkoj kampanji ne izvuče zaključak da u radu naizgled ljutih protivnika Plenkovića i Milanovića postoje sličnosti i poveznice i da istinsku promjenu u Hrvatskoj mogu donijeti samo ljudi izvan tog duopola?

Vrijeme je za istinsku promjenu!”, napisala je Selak Raspudić u svom priopćenju.

