Selak Raspudić: Milanović je doslovno žicao da mu se da još jedan mandat

Kandidatkinja za predsjednicu RH Marija Selak Raspudić gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je govorila o kampanji.

“Krenula sam od potpune nule, potpuno nezavisna – ne znam je li itko tako ikada ušao u kampanju – i potpuno sama”, rekla je, dodajući da je potom okupila brojne volontere koji su joj pomogli u kampanji.

Kaže da je vidjela da ljudi žele promjenu. “Tko ne bi želio izlazak iz ovog začaranog kruga?”

Osvrnula se i na objavljena financijska izvješća i potrošnju protukandidata, navodeći da joj je nezamislivo da ima toliko novaca. “Sjećam se kad smo prvi put dobili neku veću donaciju, od nekoliko tisuća eura, nama je to bila Amerika!

Selak Raspudić navodi da je u Hrvatskoj jako teško skupiti novac za političku kamapanju “zato jer se donatore proziva”.

O Kojundžiću

Vinko Kojundžić jedan je od njenih donatara i poručio je da smatra da je Selak Raspudić najbolja kandidatkinja.

“On je jedan od mojih 110 donatora. Nisam se osobno bavila donacijama, bavila se moja voditeljica kampanje. Nama je bilo bitno da je to osoba koja nije ni u kakvom sukobu sa zakonom. To je preduvjet da bismo primili donaciju. S obzirom na to da nisam ni osobno ni politički vezana uz Vinka Kojundžića, ja se na taj način ne osjećam ugroženo niti smatram da trebam nešto objašnjavati”, rekla je Selak Raspudić i zahvalila mu se na donaciji.

Selak Raspudić ističe da u trenutku kad joj je Kojundžić dao donaciju, niti je Kekin bio na kavi s Jelavićem niti je ona mogla pretpostavljati što će Kojundžić raditi u budućnosti. “On je odrasla osoba koja može razgovarati o svom političkom putu, svim donatorima sam zahvalna.”

O prozivkama Kekin

Protukandidatkinja Ivana Kekin prozvala je Selak Raspudić upravo zbog Kojundžića, ali i nekih drugih ljudi.

“Što se tiče drugih ljudi koje je Kekin prozivala, a svjesno im nije govorila ime, a dovodila ih je u vezu sa Željkom Markić, odnosno pokušala je mene dovesti u vezu sa Željkom Markić, treba reći sljedeće – riječ je o vrlo uglednom poslovnom čovjeku za kojeg sam ponosna da je uložio u moju kampanju, ona ga svjesno ne spominje javno jer zna koliko je cijenjen i kad bi rekla njegovo ime, zna da bi mi to samo koristilo. Ono što javnost ne zna jest da je taj čovjek izrazito donirao istaknutog člana Možemo koji je u potrebi”, kazala je Selak Raspudić.

O Milanoviću i Primorcu

Osvrnula se i na dva glavna protukandidata prema anketama, aktualnog predsjednika Zorana Milanovića i HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca.

“Milanović je politički potpuno potrošen, on je u osnovi svog djelovanja potpuna politička kukavica i sklon je laganju, što se moglo vidjeti u debati. Imamo i Dragana Primorca kojeg ne želi ni vlastita stranka”, kazala je.

“Naspram toga, smatram da sam doista bolji izbor“, navodi Selak Raspudić.

Osvrnula se i na završne riječe Milanovića u debati. “Doslovno je žicao da mu se da još jedan mandat da bi sačuvao fotelju, molim vas, bokun povjerenja, tako je rekao.”

