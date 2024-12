Analitičar: Nadam se da se neće dogoditi da Milanović dobije u prvom krugu, evo zašto

Podijeli :

N1, Ilustracija

Danas je posljednji dan kampanje za predsjedničke izbore. U Novom danu kod Mašenke Vukadinović sve je komentirao politički analitičar Davor Gjenero.

Gjenero kaže kako je teško reći da je ičija kampanja bila uspješna. “Nikad dosad nismo vidjeli koliko bi za Hrvatsku bilo bolje da umjesto što predsjednik investituru dobiva izravno iz naroda, primijenimo model kakav je uobičajen u ostalim konsolidiranim demokracijama koje imaju model parlamentarne vlade. Jedina konsolidirana demokracija s modelom parlamentarne vlade koja predsjednika bira izravno je austrijska. Sve druge stare demokracije u modelu parlamentarne vlade biraju predsjednika posredno, bilo u parlamentu, bilo u nekom posebnom izborničkom tijelu. Ova je kampanja pokazala da se ništa u odnosu na očekivano nije promijenilo, a s druge strane da je potrošen veliki novac i da su unošene određene destabilizacije u biračko tijelo”, govori Gjenero.

Ipak dodaje: “Bilo ih je manje jer je predsjednik Milanović ovaj put vodio kampanju onako kako ga je naučio njegov nekadašnji izborni konzultant Brown – što ga je manje u javnosti, to bolje za njega. Nije bilo velikih političkih ideja.”

Govoreći o tome je li se nečija kampanja isticala, Gjenero izdvaja jednu kandidatkinju. “Najboljom se činila kampanja gospođe Kekin, koja se predstavljala kao predsjednica nove generacije i sve je funkcioniralo do objave onog susreta između Mile Kekina i jednog aktera u hrvatskoj javnosti. Nakon toga se ta kampanja raspala, ona uostalom i nije trčala za sebe nego za stranku. Inicijalno je to bilo dobro, a nakon ovih problema su se istopile te koristi i njezin rejting pada.

“Neobično je ono što se događalo s kampanjom Selak Raspudić za koju mi se ispočetka činilo da je to proizvedena kandidatura. Sjetite se da su ona i suprug sudjelovali u onome što je Milanović izveo na parlamentarnim izborima. Sad se pojavljuje kao kompetitivni kandidat. To je obrazac koji je uspješno primijenjen prije pet godina. Izgleda da se nešto dogodilo pa se gospođa Selak Raspudić doživjela kao ozbiljnog kandidata pa je ta kampanja bila bitno drugačija nego što se očekivalo”, govori Gjenero.

“Osim ovih četvero kandidata, sve ostalo je irelevantno. Vidjet ćemo kakvi će na kraju biti odnosi između kandidata desnice, ali to je manje važno”, dodaje.

Gjenero kaže kako je bitno to što se pojavila Ivana Kekin. “Da nema njene kandidature, Milanović bi slavio u prvom krugu i tada bi se desila izrazito opasna situacija. On se pokušava referirati na kampanju iz 1997. posuđujući slogan bivšeg predsjednika Franje Tuđmana. Za razliku od Milanovića, ali i svih predsjednika koji su funkcionirali u sustavu parlamentarne vlade, svi su mandat izborili u drugom krugu, a Tuđman je u oba mandata bio plebiscitarni predsjednik. Njegova je moć proizlazila iz političkog sustava, ali i iz toga što je bio plebiscitarni predsjednik. Da se dogodilo da Milanović bude u situaciji da dobije mandat u prvom krugu, njegova uloga u postizbornih areni bi bila bitno drugačija. Ovo sprječavanje njegovih konstantnih blokada sustava bi bilo puno kompliciranije. Nadam se da se neće dogoditi da on dobije u prvom krugu”, kaže.

