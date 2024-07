Marijana Puljak o Markićevoj izjavi: Izazvala mi je bol u trbuhu

Podijeli :

Saborska zastupnica Centra, Marijana Puljak, gostovala je u Novom danu kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirala krađu podataka od strane hakera na KBC-u Zagreb.

Puljak je prije ulaska u Sabor, 15 godina radila u IT-u. “Moj je posao bio održavanje sustava banke 24 sata dnevno i briga o sigurnosti sustava i napadima hakera. Također, ako se napad dogodi bitno je da institucija što prije nastavi s radom, a to je u našem slučaju bio sat-dva. Ne može se dogoditi da sustav nije dostupan dva ili tri tjedna”, rekla je.

Ravnatelj SOA-e, Daniel Markić, izjavio je nakon napada na KBC Zagreb da je “Hrvatska uspješno vratila datoteku”. “Meni je ta izjava izazvala jednu fizičku bol u trbuhu. Nazvala sam sve kolege koje se bave informacijskom sigurnošću i sazvala sam okrugli stol u Saboru na tu temu i pozivam sve zainteresirane da dođu. Otvoreno ćemo i pred građanima, uz prijenos na YouTubeu, razgovarati što je u tome problematično”, dodala je.

“Sustav zaštite ne postoji”

“Meni je izjava da je datoteka spašena nevjerojatna i pokazuje jednu nekompetentnost. To da su spasili jednu datoteku koja je kopirana i tko zna gdje se po svijetu nalazi govori da sam sustav zaštite ne postoji”, navodi Puljak.

Ministar zdravstva Vili Beroš je pozvao građane da ne čitaju te podatke koji su procurili “jer je to nemoralno”. “To pokazuje nemoć. Širenje ruku i uzeli su nam podatke, a vi zatvorite oči. Nije sporno da se hakerski napadi događaju, no visina zaštite ovisi do koje količine podatak oni mogu doći. Ovi napadi se ne događaju zadnjih mjesec dana, mi smo imali i napad na HANFA-u, imali smo i curenje podataka o našim vozilima i to podaci sada cure svijetom, Rusijom, Kinom i tko zna gdje se sve mogu pojaviti”, istaknula je.

Napominje kako je teško u javnu upravu privući IT stručnjake s obzirom na stanje na tržištu. “Uvijek će hakeri biti jedan korak ispred nas, no pitanje je jesmo li mi jedan korak iza ili deset. Nešto u sustavu temeljito treba promijeniti pa i sustav plaća za takve stručnjake. Potrebna je i edukacija svih javnih službenika da ne padaju na sumnjive mailove i da ih znaju prepoznati”, rekla je.

Komentirala je i uvođenje Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i upozorila da se političari ne bi smjeli miješati u studijske programe u civiliziranim društvima i pozvala rektore da reagiraju na napad na autonomiju Sveučilišta.

