Pismom na pismo: Miletić uzvratio Dobroviću na poziv mostovcima da prijeđu u Domovinski pokret

Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je jučer Slaven Dobrović, nekadašnji član Mosta i bivši ministar zaštite okoliša i energetike, a sada član Domovinskog pokreta, pismom pozvao mostovce da se priključe Domovinskom pokretu, Marin Miletić uzvratio mu je pismom.

“Dragi profesore Slavene, ostanite smireni, bit će sve u redu”, počinje Miletić, nakon čega slijedi i objašnjenje o razlozima zbog kojih piše bivšem kolegi: “Za neupućene: Slaven Dobrović je bivši Mostov ministar, danas predani član Domovinskog pokreta koji je napisao otvoreno pismo i pozvao naše članove da napuste svoju stranku i prijeđu u drugu stranku. Pa i ja cijenjenom Profesoru pišem pismo.”

U čemu je kiksao Most?

“Dragi profesore Dobroviću. Čuo sam o vama sve najbolje. Prvo, pojma nema nitko da Vam pišem ovo pismo. Ta predivna sloboda u Mostu. Koja je jedna od važnijih razloga uz onu svjetonazorsku da sam član baš Mosta, a ne neke druge stranke, partije u kojoj se replike pišu na papiriće, neslobodni govori se ispravljaju i naručuju, a ne možeš ništa izreći ili napisati bez odobrenja gazdi.

Pazite o vašoj stručnosti i dobroti čuo sam prvo od onih po kojima vi sada pljuckate. Petrovu i Grmoji. Jesu li oni svetci? Naravno da nisu. Jesu li imali pogrešaka? Naravno da jesu. Imao sam ih i ja kao i svi ljudi podno ovog neba. Ali, dok god oni koji vode Most, tu našu legendarnu stranku koja prkosi svim postojećim zakonitostima političkog djelovanja, čuvaju od korupcije i nepotizma, od prizemnih ili perfidnih ucjena za pozicije moći, od tajkuna i moćnika koji politiku koriste samo za svoje privatne ciljeve, a ne opće dobro – nema nama Mostovcima nigdje ići nego ostati tu. Na braniku svetinja u koje mi cijelim bićem vjerujemo i to živimo. Pogotovo sada kada smo potpuno ideološki profilirani, svjetonazorski jasnih temelja, stranka desnog centra, moderni konzervativci ako mogu upotrijebiti ovaj silogizam. Gdje da mi takvi idemo?

Pazite kada sam Vas pozvao na okrugli stol, na presicu da mi stanete uz bok, kao bivši istaknuti Mostovac i sada predani DP-ovac, i to usred naše međusobne tarapane, ovi koje sada teško kritizirate mi niti riječ nisu rekli. Kakva ekipa, zar ne? Nema takve ekipe nigdje. Zato i jesam tu. Sloboda, istina i odgovornost.

Ali, ja ne želim niti da dobri ljudi poput vas kao i svi drugi dobri i pošteni ljudi koji su nas napustili tijekom više od deset godina postojanja Mosta nam se vraćaju ako su se negdje drugdje pronašli. Treba nam takvih ljudi svugdje! Tako i u Domovinskom pokretu. Zato vi tamo svijetlite, tamo stvarajte, tamo gradite. Radi djece naše i radi Hrvatske. Poslije nas doći će drugi kojima će isto kršćanska baština, obitelj, zaštita naše djece, sigurna Hrvatska… biti svetinja. Napravimo što možemo da njima bude lakše nastaviti graditi našu voljenu Hrvatsku! Nema predaje niti odustajanja. Prevrijedna je naša Hrvatska da bismo bili ono koji odustaju.

Bit će dobro!

Vaš kolega, Marin Miletić”, piše Miletić u pismu Dobroviću.

Podsjetimo, nekoliko sati prije nego što je Miletić objavio pismo bivšem stranačkom kolegi, na Facebooku se oglasio i Dobrović. On je uz pristupnicu za članstvo u Domovinskom pokretu objavio i podsjetnik na razloge zbog kojih je napustio Most te uputio poziv “svim članovima Mosta koji čvrsto vjeruju u ideal da možemo i moramo bolje, da se priključe Domovinskom pokretu, da ne odustaju od ideje vodilje, a ta je da upravo kroz predan rad, upornost i stručnost pokušamo, sada kao dionici u Vladi Republike Hrvatske ostvariti zadano u najvećoj mogućoj mjeri.”

